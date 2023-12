Las numerosas polémicas surgidas en los últimos tiempos en Londres por el estado de las viviendas han llevado a los británicos a preguntarse cuál es la mejor manera de garantizar la salud de sus hijos. Los ambientes húmedos causan muchos problemas de salud y hay que ponerles remedio.

Las soluciones elegidas por los británicos para combatir la humedad en los espacios domésticos también podrían ser útiles para nosotros. En Inglaterra es una verdadera emergencia desde hace años y los datos lo subrayan. El 40% de los británicos vive en casas afectadas por la humedad y el moho. Problemas estructurales sobre todo en las viviendas sociales. Los datos de la Encuesta Inglesa sobre la Vivienda dicen que 3,4 millones de casas no cumplen las normas mínimas de seguridad. El 4% de las viviendas de alquiler social sufren humedades. Alquilar una casa en Londres se ha vuelto peligroso. El 60% de las personas vivirían en viviendas sin dueño y la mayoría de ellas estarían luchando contra la humedad y el moho.

Los remedios utilizados por los británicos difieren en algunos elementos fundamentales de los nuestros.

Método sencillo

¿Cómo eliminan los británicos la humedad y el moho? En primer lugar, siguen algunos comportamientos virtuosos que ayudan a que las habitaciones estén más secas. Abrir puertas y ventanas durante una hora al día, evitar guardar la ropa sucia en el cuarto de baño durante mucho tiempo, comprobar si las juntas de la casa siguen siendo eficaces. Dadas las bajas temperaturas de Londres en invierno y la humedad del calor veraniego, los británicos se ayudan de aire acondicionado, deshumidificadores y ventiladores con función de reciclaje. También se dan muchas duchas frías para evitar la humedad en los baños y regenerar el cuerpo y el sistema inmunitario en particular. Sin embargo, cuando la humedad ha penetrado en la casa, recurren a diversas estratagemas. Si el espacio de la casa es grande, los británicos utilizan briquetas de carbón de barbacoa para ayudar a deshumidificar. Ponen algunas briquetas en unos cuencos o latas, las colocan en distintas partes de la casa y las cambian cada dos meses. Este método les permite aspirar la humedad del aire y absorberla de forma natural y sin derrochar energía.

Cómo eliminan la humedad y el moho los británicos

Si el espacio es grande, los británicos crean un deshumidificador natural con sal gema, que suelen comprar por Internet. Se coloca en unos cubos de agua y uno se da cuenta de que ha absorbido la humedad cuando sube el nivel del líquido. La sal no se tira, sino que se recupera una vez calentada en el horno. Los británicos, por su parte, utilizan bicarbonato sódico para absorber la humedad de los espacios pequeños. Lo colocan en el espacio pequeño colocándolo dentro de los cuencos situados donde la humedad es más fuerte.

En cuanto al moho, cuando se ha vuelto gris o blanco es el momento de tomar medidas si no queremos que la pared o la superficie se oscurezca y se estropee. Sería mejor prevenir el problema, pero no siempre es posible. Así que los británicos suelen tratar las partes afectadas por el moho con lejía doméstica. Esto les permite saber si es moho o suciedad. El moho desaparece, la suciedad empeora. Si no queremos tener problemas con la lejía, podemos pensar en el peróxido de oxígeno, muy popular en Inglaterra porque aclara y blanquea. O el alcohol desnaturalizado, que es menos fuerte pero cuando actúa lo hace sin dañar el entorno.

El papel pintado

Además, otra opciíon para cubrir las humedades en la pared nua vez que las limpiemos es recurrir al papel pintado. . La empresa especializada en bricolaje y jardinería, Leroy Merlin, cuenta con varios modelos de este producto que se adaptan a cualquier tipo de estilo y vivienda. Tanto en sus tiendas físicas como en su página web se pueden consultar los diferentes modelos de papel pintado que tienen actualmente en venta. Mucho de ellos de rebaja, por cierto. Además, desde Leroy Merlin explican cómo combinar el papel pintado con la pintura para crear un efecto dinámico e innovador en nuestro hogar. "Selecciona colores de pintura que complementen los tonos presentes en el papel pintado. Puedes elegir un color neutro o uno que sea un tono más claro o más oscuro que uno de los colores del papel. Esto asegurará una armonía visual en el espacio. Una opción tremendamente decorativa es que destaques una pared del dormitorio con papel pintado para darle más presencia. Esta idea sirve tanto para dormitorios de adultos como infantiles".