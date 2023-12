Las casas pueden tener diversos inconvenientes, entre ellos uno de los más comunes y molestos: la humedad en el hogar. Vivir en una casa húmeda puede afectar a su salud y a la de su familia. La humedad en el hogar suele provocar la formación de malos olores y la aparición de moho, generado por microorganismos patógenos pertenecientes al reino de los hongos. Estos organismos pueden desencadenar reacciones alérgicas, sobre todo en las vías respiratorias y en la piel, convirtiéndose en un grave peligro para todos, especialmente para los ancianos y los niños. Por eso es muy importante saber cómo vencer y prevenir la humedad en el hogar.

Para estar seguro del nivel de humedad de las distintas habitaciones, es aconsejable utilizar un aparato específico llamado higrómetro. Este instrumento puede medir la concentración de vapor de agua, que puede alcanzar niveles peligrosamente altos en algunas habitaciones, como la cocina y el baño.

Las causas de la humedad en los hogares pueden variar. Lo más frecuente es que la humedad aparezca debido a fugas en el sistema de fontanería, lo que provoca que el agua rezume por las paredes. Pero también hay muchas otras razones por las que se forman humedades. Por lo tanto, es necesario identificar el problema y actuar en consecuencia. La humedad en el hogar puede formarse por varias razones, descubramos cuáles.

Material con el que está construida la casa: cuando las casas son viejas o las instalaciones no se han hecho correctamente, puede formarse humedad. También puede producirse por un aislamiento inadecuado de las paredes exteriores y, por tanto, cuando falta un buen aislamiento térmico.

Humedad por capilaridad: se forma debido al paso del vapor de agua del subsuelo, lo que ocurre sobre todo en las casas situadas en la planta baja y que además pueden tener jardín. Las paredes suelen estar húmedas y se forma la llamada "barba de muro".

Clima: el clima y las características del suelo pueden contribuir a la humedad en el hogar. Por ejemplo, los pisos construidos en antiguas zonas pantanosas o con capas freáticas subterráneas pueden ser propensos a este problema.

Falta de ventilación: la mala ventilación de las habitaciones es un factor que favorece la acumulación de humedad. En las habitaciones sin ventilación adecuada, la humedad puede acumularse y crear después diversos problemas.

Fugas: el moho y la humedad pueden formarse debido a fugas de las tuberías de agua; es mejor comprobar e intervenir inmediatamente cuando haya este tipo de problema.

Cómo combatir la humedad en el hogar

Como hemos visto, las consecuencias de la humedad en el hogar pueden ser graves e incluyen problemas de salud como dificultades respiratorias, infecciones y alergias, por no hablar del mal olor que provoca el moho, que hace que las estancias resulten incómodas. Así pues, sólo nos queda descubrir los mejores remedios para solucionar el problema.

En primer lugar, recuerda que ventilar las habitaciones a diario durante al menos diez minutos es fundamental y puede ayudar a eliminar la humedad y mejorar la calidad del aire. Por tanto, abra siempre las ventanas, incluso cuando haga frío, durante al menos diez minutos al día. Luego, mantenga siempre limpias las rejillas de ventilación (si las tiene instaladas) para favorecer un correcto intercambio de aire.

Utiliza humidificadores naturales, como sales higroscópicas, sal gema o cal viva, que absorben la humedad y ayudan a mejorar la calidad del aire de su hogar. Comprueba siempre que no haya fugas en las tuberías de agua e intenta evitar secar la colada dentro de casa. De hecho, la ropa húmeda puede humedecer el aire. Si no puede tenderla al aire libre, hágalo únicamente en habitaciones bien ventiladas para que no se acumule la humedad. También puedes utilizar un deshumidificador.