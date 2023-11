El invierno ya se está haciendo notar dentro de los hogares. Las rachas de viento que está dejando Ciarán a su paso son un claro demostrativo de que va siendo hora de sacar la ropa de invierno y comenzar a aislar los rincones de la casa todo lo posible. Cualquier estancia debe conservar el calor en la medida de lo posible para evitar posibles resfriados por las corrientes continuas de aire.

El primer paso para mantener una estancia confortable durante los meses de otoño e invierno es aislar en la medida de lo posible puertas y ventanas. Si bien es fundamental mantener una ventilación diaria de cada habitación de la casa, también lo es que después no queden ranuras abiertas que sean una fuga de calor -e incluso de dinero, si tenemos la calefacción puesta-.

Otro clásico al que sin duda alguna podemos sacar mucho partido es a las mantas y a la ropa de cama abrigada. Sin ningún tipo de duda pasar una noche abrigada te permitirá descansar de manera agradable, pero para esto no solo basta con poner un edredón de buen grosor; a la hora de hacer la cama, recoge bien las sábanas por dentro y no dejes ni un solo pliegue saliente.

La decoración también puede jugar un papel bastante importante en tu hogar. Echa un ojo a las alfombras, un elemento que, además de ser muy atractivo visualmente, te ayudará a retener el calor gracias a su alta capacidad aislante. Eso sí, no cualquier tejido basta: usa alfombras de lana o de pelo largo y gruesas.

Ahora que estamos con los elementos ornamentales, quizás sea el momento de hacerte con unas cortinas más gordas que retengan las corrientes de aire mucho más fácilmente. Ten en cuenta que los tonos más oscuros atraparán más el calor que transmite la luz, así que opta por tonos más vivos que además aporten luminosidad al interior de la estancia.

Papel de burbujas

De vuelta a las ventanas, lo mejor sería cambiarlas por unas que tengan un aislamiento completo si han perdido su capacidad y las corrientes de aire entran de manera muy sencilla en casa. Sin embargo, el alto presupuesto que necesita una instalación de este tipo no debería impedirte mantener el frío a raya.

Los radiadores son muchas veces nuestros mayores aliados en la casa, aunque no siempre es así. Con las facturas disparadas, lo más conveniente será repartir su uso a lo largo del día antes de llevarnos un susto con las cifras de final de mes.

Hay muchos tipos de soluciones para atajar los grandes desembolsos económicos. En este caso, su precio es mínimo y, aunque no se presente como una solución muy estética, podrá salvarte de un apuro de manera temporal y con creces. Se trata de poner papel de burbujas a lo largo y ancho de cada ventanal para que el frío de los cristales no termine traspasando. Solo tendrás que pegarlo con cinta adhesiva en todos los extremos y, por suerte, seguirá permitiendo que la luz entre en casa.