Qué difícil es terminar con la suciedad incrustada, ¿verdad? Se trata de un problema de lo más habitual en aquellos lugares donde suelen acumularse restos con más frecuencia que de costumbre, como son el cuarto de baño y la cocina.

En estas estancias solemos desempeñar tareas que suelen dejar bastantes manchas en el entorno. Hablamos de cosas tan habituales como lavarse los dientes, cocinar con aceite, lavar los platos, darnos una ducha, y un largo etcétera que debemos empezar abordando por alguna parte y sin excusa.

Lo que está claro es que no todo el mundo disfruta desinfectando un inodoro o quitando los restos incrustados en el lavabo. Para todos aquellos que buscan todos los atajos posibles para terminar con los problemas más cotidianos, en nuestra sección de Decoración pueden encontrar consejor para aplicar en cualquiera de las estancias de nuestra casa.

Aquí te traemos un truco infalible para ahorrar un poco más de tiempo en la limpieza de una superficie como puede ser el lavabo del cuarto de baño, aunque quizás también puedas ponerla en práctica en otros espacios.

Aunque parezca totalmente inofensiva, lo cierto es que el agua suele manchar bastante. Ten en cuenta que con ella pasan por el fregadero restos de cal y de todo lo que echemos por el fregadero, como la pasta de dientes o el dentífrico. Estos restos suelen acumularse y manchar el grifo constantemente y son manchas bsatante evidentes, ya que le quitan todo el brillo.

Para este consejo solo necesitas un artículo en concreto que además pasará totalmente desapercibido después de aplicarlo. ¿Para qué te servirá este consejo? Para acabar con las manchas de agua e incluso con las huellas que dejamos en el grifo cuando lo manipulamos. Hazte con una vela de color blanco que venga sin recipiente. Presta atención, porque no necesitarás ni encenderla para poner en práctica el truco.

En primer lugar, debes llevar a cabo la rutina de limpieza habitual con la que le sacas todo el partido a tu cuarto de baño. Una vez hayas dejado el lavabo desinfectado, sécalo y restriega la vela por todo el grifo. Después de haber llenado cada rincón con la cera de tu vela, vuelve a limpiar el grifo y sécalo a conciencia una vez más.

Tu lavabo adquirirá la capacidad que tiene de por sí la cera de la vela de repeler el agua y mantener las huellas a raya durante un tiempo. No obstante, esto no te libra de llevar a cabo una limpieza semanal exhaustiva del cuarto de baño, ya que al igual que la aplicamos, en algún momento tendremos que sacar los restos de cera sobrantes que ahora no hacen más que manchar nuestra grifería.