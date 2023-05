La isla de las tentaciones es un reality que se emite en Telecinco los lunes a las 22.00h. El programa, presentado por Sandra Barneda, consiste en que cinco parejas que no están en su mejor momento acuden a una isla en la República Dominicana para poner a prueba su relación.

Los chicos de las parejas son enviados a una casa con diez mujeres solteras y las chicas, por su parte, vivirán en otra casa con diez solteros. El propósito es comprobar si con la convivencia, las fiestas y las citas que deberán tener, las parejas serán capaces de resistirse a la tentación o cometerán una infidelidad con alguno de los solteros.

El programa, que lleva ya seis ediciones en emisión, no deja de batir récords puesto que los enfrentamientos e infidelidades que se producen entre los participantes son el factor que más engancha a los espectadores.

Lester se confiesa

Lester Duque se enfrenta al capítulo más complicado de su canal de mtmad. Después de desvelar los sitios más extraños donde ha tenido sexo junto a su mujer, el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera por primera vez sobre su problema de adicción. Es la primera vez que el canario habla sobre su dependencia a ciertas sustancias estupefacientes y además, Patricia Pérez explica cómo afrontó ella esta circunstancia de su pareja.

El que fuera habitante de una de las villas más famosas de República Dominicana hace un viaje al pasado para hablar sobre una de las etapas más oscuras de su vida. Lester Duque se abre como nunca antes para contar toda la verdad sobre su problema de adicción. A pesar de no sentirse orgulloso, el influencer no ha dudado en desvelar por qué comenzó a consumir sustancias y si ha salido de ese bache. ¿Está recuperado a día de hoy?

Sus inicios

"Yo fumaba porros. El primero me lo fumé en un árbol y casi me asfixio, casi me muero en el momento, empecé a toser, me sentó fatal. La primera experiencia fue mala pero como era algo que todo el mundo hacía empezamos a fumar esporádicamente para hacerme el chulito." "Te deja una sensación guay pero también se te quita el hambre." El ex de Marta Peñate también ha aludido a su paso por el reality. "En la isla vieron mi estado físico vieron que estaba en los huesos, era porque fumaba porros y porque estaba en una relación en la que no era feliz. Creía que estaba perfecto y no sabia donde estaba metido. Me costaba pensar. Mis padres no lo sabían. No podía hacer vida normal si no me fumaba un porro", dijo.

Patri cuenta cómo vivió el problema de adicción de Lester: “He sufrido mucho por él”

Del mismo modo que conocemos toda la historia de Lester Duque de primera mano, Patricia Pérez confiesa cómo vivió el problema de adicción de su pareja. Desde su propia experiencia, la influencer relata qué pensó al enterarse y las cosas que observaba de su actual marido al principio de su relación. ¿Fue duro para ella? ¿Ayudó a su novio a salir de esa etapa?

En este nuevo episodio de ‘Juntos y Revueltos’ se descubre la parte más oculta de Lester Duque y la opinión de Patricia Pérez sobre la adicción de su marido. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué le llevó a consumir? ¿Sufre algún tipo de secuela?

"Yo la verdad es que pensé que tenia algún retraso porque no sabía que él fumaba. Lo repetía todo constantemente", indica Patry. Sin embargo, Lester agradece su paso por el famoso reality, ya que gracias a esta experiencia "fui capaz de dejar mi relación y conocí a Patry", cuenta.