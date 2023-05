Es complicado encontrar un método de limpieza efectivo para terminar con la suciedad de todo el hogar. Por norma general, es necesario cambiar constantemente de elementos y productos que se adapten a cada superficie, ya que no todas requieren de los mismos cuidados para quedar como nuevas. Los productos eléctricos, sin embargo, han venido a facilitar la tarea semanal de limpieza mediante la automatización, haciendo menos laborioso el trabajo. Los equipos a vapor son muy habituales para acabar con las bacterias, además de que es un método más adaptable a otras zonas de la casa.

Lidl ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes.

Precisamente son los precios los que mueven a muchos consumidores a acudir a Lidl para buscar alimentos o artilugios con los que sorprender al resto de la casa. Pero no solo se incorporan al catálogo nuevas recetas o colecciones sorprendentes. Las fechas señaladas son motivo para sacar a la venta promociones interesantes, aunque estas suelen llegar durante todo el año. Cada cierto tiempo, salen nuevas colecciones o productos según distintas temáticas que llaman la atención por sus precios, muy competitivos frente a otros de marca mucho más caros.

La página web de Lidl cuenta con un apartado específico dedicado al hogar donde podrás encontrar artículos para compra online, así como las ofertas que llegan cada semana a la tienda. En esta ocasión, este limpiador de vapor de mano está disponible tanto en tiendas físicas como en Internet. Se trata de un producto que además puede actuar como mopa gracias diferentes tubos y boquillas incluidos. De esta manera, asegura eliminar las bacterias del entorno y ser útil para limpiar grifos, encimeras, suelos, etc. mediante su chorro de vapor. Elimina tanto el polvo como la suciedad y va enchufado a la red eléctrica, aunque cuenta con un cable que permite su extensión hasta los cuatro metros. Este artículo tiene un precio de 37,99 euros.

Añade una hoja de Laurel

Parece que siempre hay algo que hacer en casa: limpiar, ordenar, pasar la aspiradora, cocinar y, sin embargo, las tareas parecen no acabar nunca. Por no hablar de todos los compromisos que tenemos en el trabajo o con la familia, en resumen: una vida ajetreada como la de hoy en día es realmente increíble. Afortunadamente, hemos encontrado una solución sencilla, barata y muy rápida. Casi seguro que tiene una aspiradora en casa. Te habrás dado cuenta de que, cuando pasas la aspiradora, el aire de tu casa no siempre huele a limpio, sino todo lo contrario. Si no limpias bien los filtros y componentes de tu aspiradora, cada vez que la utilices esparcirás un terrible hedor en el aire y también en las micropartículas de polvo, con lo que volverás a ensuciar todas las habitaciones.

Por lo tanto, antes de recurrir al truco del laurel, asegúrate de que tu aspiradora esté completamente limpia y seca en todas sus partes. Para limpiarla correctamente, consulta el manual de instrucciones de tu modelo o echa un vistazo en Internet. En general, los pasos para limpiar una aspiradora son siempre los mismos.

Así que, una vez que lo hayas limpiado todo bien, solo te queda utilizar este truco muy sencillo para que tu casa siga oliendo de maravilla. Coge unas cuantas hojas de laurel y desmenúzalas en la bolsa de la aspiradora o en el receptáculo de la suciedad. A continuación, encienda y utilice la aspiradora como lo hace normalmente. Una vez encendido, percibirá en el aire un agradable aroma a laurel, tan embriagador que querrá utilizar este truco todos los días. Pero debes saber que el laurel no sólo huele bien, sino que también elimina los malos olores si se utiliza de algunas formas muy ingeniosas que sólo tienes que probar.