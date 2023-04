Las redes sociales son un hervidero de contenido viral. Suele ocurrir con bastante frecuencia que, de una forma u otra, un producto determinado termina por hacerse ampliamente popular, hasta el punto de que la plataforma se llena de vídeos de gente probándolo ante la cámara. Sucede sobre todo en Tik Tok. Son vídeos cortos de un usuario cualquiera que por cuestiones algorítmicas acaban invadiendo cientos de perfiles.

Por norma general, siempre suelen funcionar de manera similar. Una persona aleatoria realiza un ‘unboxing’ donde enseña lo que incluye el paquete y sus primeras impresiones. Después de hacer una aproximación con su puesta en funcionamiento en vídeo, los prueban por lo que resta de día y, finalmente, exponen cuáles son sus conclusiones. Al resto de usuarios, por lo visto, les gusta saber lo que piensan de ello; si de verdad vale la pena invertir el dinero en esos cascos virales de menos de veinte euros. Entonces la cadena aumenta. Una persona ha visto el vídeo, decide hacer lo mismo, tiene algo nuevo que aportar y sube otro vídeo. Se ha creado una tendencia y, posiblemente, una moda en cuanto a un artículo determinado.

Claro está que no se hace viral cualquier tipo de compra. Normalmente se trata de artículos accesibles para todos los públicos, tanto por precio como por punto de venta. Precisamente Ikea cuenta con un amplio catálogo con precios accesibles y artículos muy variados. Cada vez es más habitual encontrar en el catálogo productos más inusuales, dada su doble función o por su conectividad a los dispositivos móviles. No quedan fuera tampoco aquellos en los que prima el diseño y buscan aportar al hogar un toque estético algo distinto. Si echas un vistazo por sus tiendas, ya no encontrarás tan solo muebles. La marca se abre cada día a más artículos para hacer del hogar un lugar mucho más confortable por un precio asequible. En la amplia variedad donde muchos clientes encuentran su atractivo.

Es el caso de lo que ha ocurrido con este espejo convexo decorativo. Ikea acaba de incluirlo en su catálogo y podrás encontrarlo con el nombre de Svartbjörk. Tiene forma redonda y un diámetro de 41 centímetros. Aportará un toque distinto a la habitación, ya que llenará de profundidad el entorno. Su precio es de 29,99 euros.