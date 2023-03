Resulta habitual que ha sobrado comida de lo que se ha cocinado, o que se quiere conservar de la mejor manera un alimento fresco para llevarlo a algún lado. Y siempre nos chocamos con la misma cuestión: ¿cuál es la mejor forma?. Y, como no, el envasado al vacío gana por goleada.

¿Pero es muy complicado? ¿Se puede hacer rápido un envasado al vacío o necesito una máquina o paciencia y mucho tiempo? Pues bien, existen diversas formas. Y no, no todas requieren que compres una envasadora al vacío. Y no, no todas requieren un complejo proceso. Existe algún truco para envasar al vacío y que nuestra comida se conserve lo mejor posible. Además, el envasado al vacío lo usan los "cocinitas" para hacer elaboraciones a baja temperatura en la llamada cocina "sous vide".

¿En qué consiste el envasado al vacío?

El envasado al vacío es un proceso de conservación de alimentos en el que se extrae el aire del interior del envase y se sella herméticamente. Este proceso tiene varios beneficios y aplicaciones. Uno de los primeros fue realizado por el químico francés Denis Papin en 1680, quien inventó la máquina de vacío para preservar alimentos.

El envasado al vacío se ha vuelto muy popular en la última década gracias a la disponibilidad de máquinas de envasado al vacío para el hogar. Este proceso ofrece muchas ventajas para la conservación de alimentos, tales como: la prolongación de la vida útil de los alimentos, mejora del sabor y textura, previene la oxidación y la descomposición de los alimentos, evita la proliferación de bacterias y hongos, y ayuda a ahorrar espacio en el refrigerador.

Además, el envasado al vacío también tiene aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica, textil y electrónica. En la industria alimentaria, se utiliza para envasar carnes, pescados, verduras, frutas, salsas, etc. En la farmacéutica, se utiliza para preservar medicamentos y vitaminas. En la textil, se utiliza para envasar prendas de vestir para protegerlas de la polvo y las bacterias. En la electrónica, se utiliza para envasar componentes electrónicos para protegerlos de la oxidación y la contaminación.

Es decir, el envasado al vacío es un proceso eficaz para preservar alimentos y otros productos. Ofrece muchas ventajas, tales como la prolongación de la vida útil, mejora del sabor y textura, prevención de la oxidación y la descomposición, evita la proliferación de bacterias y hongos, y ayuda a ahorrar espacio.

¿Cómo puedo hacerlo de forma sencilla y sin una envasadora?

Pues sí, existe la forma de envasar al vacío con bastante eficacia y sin tener que romperse la cabeza o comprar una envasadora al vacío, una máquina que, por otra parte, cada vez es más común en las cocinas de los hogares españoles. Pero no es imprescindible.

Solo se necesitan una bolsa zip, una pajita y una aspiradora de mano o un secador. Hay que introducir en la bolsa zip el alimento deseado. A partir de ahí, se trata de cerrar bien la bolsa pero dejando introducida la pajita por un lateral de la abertura.

En el extremo saliente de la pajita hay que poner a funcionar la aspiradora de mano o la parte de atrás del secador, de esta forma el interior de la bolsa se vaciará de aire. También se puede hacer con la boca. Una vez se vacíe, hay que retirar la pajita y cerrar rápido esa esquina de la bolsa por la que estaba introducida.