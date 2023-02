¿A quién no le gustaría lucir mucho más joven? En el mercado hay un buen número de cremas antiarrugas bastante efectivas, pero su precio es bastante alto. Pero si no quieres o no puedes optar por la alta cosmética, hay una crema facial casera que puedes hacer por muy poco dinero y que te quitará años de encima.

La rutina facial es un conjunto de pasos y productos que se utilizan para cuidar y mantener la piel del rostro en óptimas condiciones. Estos pasos deben ser realizados diariamente para obtener los mejores resultados. En primer lugar, es importante limpiar la piel para eliminar cualquier impureza o maquillaje que pueda haber en ella. Se puede utilizar un limpiador facial suave o una toallita desmaquillante. Luego, se recomienda utilizar un tónico facial para equilibrar el pH de la piel y prepararla para los siguientes pasos. La lujosa crema de Mercadona que cuesta menos de seis euros El siguiente paso es aplicar un serum o un concentrado facial. Estos productos contienen ingredientes específicos para tratar problemas específicos de la piel, como arrugas, manchas o flacidez. Después, se recomienda aplicar una crema hidratante para ayudar a mantener la piel hidratada y protegida. Es importante elegir una crema adecuada para el tipo de piel y las necesidades específicas de cada persona. Por último, se recomienda utilizar un protector solar diariamente para proteger la piel de los rayos UV del sol. Esto ayudará a prevenir arrugas, manchas y cáncer de piel. Exfoliar Además de estos pasos diarios, también es recomendable exfoliar la piel una o dos veces por semana para eliminar las células muertas de la piel y estimular la renovación celular. También se pueden utilizar mascarillas faciales una o dos veces por semana para proporcionar una dosis extra de nutrientes y beneficios para la piel. Es importante recordar que cada piel es diferente y puede requerir diferentes productos y pasos para obtener los mejores resultados. Es recomendable consultar con un especialista en cuidado de la piel o con un dermatólogo para obtener recomendaciones específicas para su tipo de piel. Para hacer una efectiva crema facial antiarrugas en casa solo necesitarás tres ingredientes, miel, perejil y limón. Para elaborarla, deberás mezclar el zumo de un limón con miel hasta conseguir una mezcla con una textura un tanto espesa. Una vez lista, le añadiremos dos cucharadas de perejil picado y mezclaremos todo. Ahora deberás dejar que repose esta crema durante doce horas y ya la tendrás lista. La crema antiarrugas deberá aplicarse tanto por la noche como por la mañana durante un mes para poder notas sus efectos antiarrugas. Eso sí, deberás dejar actuar a la crema durante veinte minutos antes de retirarla con agua tibia.