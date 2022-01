Durante los meses de confinamiento se generó una histeria por la limpieza que llevó a muchas personas a desinfectar cada rincón de su hogar para evitar contagiarse de coronavirus. Lo cierto es que había muchas dudas e incertidumbres y hubo mucha gente que empezó a hacer experimentos, sin embargo los supermercados salieron al rescate con productos específicos para desinfectar.

Uno de esos productos fue el 70% alcohol de limpieza de Mercadona, un spray antiséptico que se ha vuelto a poner de moda y está siendo muy demandado en todos los supermercados de la marca valenciana. La gente está volviendo a comprarlo y a interesarse por él al ver que nuestro país ha entrado en una sexta ola debido a a variante Ómicron.

Todos intentamos mantener nuestra casa lo más limpia posible y libre de bacterias y con este tipo de productos podemos conseguirlo. Este alcohol sirve para limpiar las suelas de los zapatos, llaves, pomos de puertas, teléfonos móviles, bolsas, productos de la compra, en la cocina, en las bicis y coches o en las prendas textiles. Eso sí, no se debe usar en maderas sin barnizar, ciertos plásticos, pieles, polipiel, cuero o superficies delicadas. Teniendo en cuenta las excepciones, podemos utilizarlo para la limpieza general de nuestro hogar, además, tiene un olor agradable.

Cómo usar el alcohol de limpieza de Mercadona

Este tipo de productos, al tener un alto contenido de alcohol, debe utilizarse con precaución y es que no es apto para uso cutáneo. No puede utilizarse sobre humanos ni animales y, por eso, debemos saber cómo aplicarlo correctamente.

Primero debemos agitar bien en envase para que los componentes se mezclen de forma adecuada. Seguidamente, pulveriza el producto durante cinco segundos en la superficie que quieras limpiar con el bote en vertical. A continuación, frota el objeto o lugar con un papel multiusos o una bayeta de microfibra, no necesita aclarado. Como siempre recordamos en estos casos, si vas a usarlo sobre un tejido, pruébalo antes en una zona pequeña que no sea visible para comprobar que es apto y no lo dañarla.

Trucos de limpieza

