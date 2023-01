El dinero es uno de los principales problemas de este año, con la inflación por las nubes hay que ahorrar cada céntimo para conseguir el objetivo de llegar a fin de mes con las cuentas saneadas. Algo que se hace casi imposible con la subida de precios de los alimentos y la energía.

Sin embargo hay formas de ahorrar, sobre todo en la cocina, utilizando electrodomésticos con alta eficiencia que consumen menos energía y eso se verá reflejado en la factura de la electricidad, esa temida nota que en muchos hogares llega en enero, la temida cuesta de enero, donde nos damos cuenta de todo el dinero que hemos gastado en estas fiestas.

Por eso hay que pensar en cómo ahorrar unos céntimos. A la hora de cocinar, eligiendo productos de menor precio que nos permitan reducir la factura del supermercado, pero también se puede hacer a la hora de utilizar nuestros electrodomésticos. Y es que el uso de la vitrocerámica y el horno suponen un elevado coste energético contra el que se puede luchar utilizando otro tipo de electrodomésticos.

Estos meses se ha popularizado mucho el uso de la freidora de aire, un electrodoméstico pequeño que nos ahorra encender el horno y que gasta muy poco dinero. Pero no vale para todos los alimentos y, al final, acabamos encendiendo la vitrocerámica.

Pero hay otro electrodoméstico pequeño que no gasta mucho y que nos solucionará la vida, se trata de la olla programable. Este pequeño electrodoméstico es totalmente versátil y nos permite hacer un sinfín de comidas gastando muy poca electricidad. Y en este caso no, no hace falta que enciendas la vitrocerámica, porque en la olla programable puedes hacer desde cocidos hasta asados. Todo en la misma olla. Y además, al ser programable, podrás olvidarte por unas horas de la cocina, porque lo hace todo solito.

Funcionamiento simple

El funcionamiento de la olla es bien simple. La abres, metes los alimentos en su interior y cierras. Todas llevan unos mandos con diferentes programas en función del tipo de comida que quieras hacer, aunque también puedes controlar de forma manual la olla programable. Este utensilio funciona combinando la temperatura, que puede llegar a alcanzar los 200 grados centígrados, con la presión, que suele tener diferentes tipos, y el tiempo. La combinación de estos tres factores hace que se puedan cocinar los alimentos y, además, mucho más rápido. Y aunque trabaje con presión, eso no quita que se puedan hacer comidas que normalmente no llevarían presión, ya que se adapta.