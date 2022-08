Mcdonalds triunfa históricamente desde su creación por ser una de las cadenas más reconocidas en lo que se llama “comida rápida” -originalmente denominada fast food-. Una de las cosas que más destaca a la empresa americana de hamburguesas son sus constantes ofertas que permiten al cliente obtener productos muy baratos y que saquen de un apuro o concedan un capricho asequible. Son muy conocidas productos como las hamburguesas y patatas de un euro -las cuales han subido ligeramente el precio-, los conos de helado o las ofertas “flash” diarias promocionales. Si hablamos de productos de prestigio, el icono clave de la compañía es su hamburguesa Big Mac, uno de los productos que ha sobrevivido al cambio de cartas en los distintos países del mundo -que intentan amoldar sus menús a la gastronomía del país en que se implantan-.

Para conseguir una de estas últimas es necesaria la inscripción del cliente en la aplicación móvil, a través de la que Mcdonalds incita al cliente a seguir consumiendo para tener cada vez más ofertas desbloqueadas a modo de premio a la fidelización. Las promociones aparecen de manera temporal, bien un solo día, bien varias semanas, etc. Una de esas ofertas actuales estará disponible hasta el día 19 de julio e incluye un menú completo de manera muy económica. El menú incluirá una Big Mac o un cuarto de libra con bebida y patatas pequeñas por un total de 5 euros. Uno de sus requisitos es estar registrado en la app. Recuerda que algunas de las ofertas no estarán disponibles si no cumples el mínimo de puntos requeridos.

Si no es el caso y te apetece un menú similar por el mismo precio, McDonalds tiene a disposición los menús 4You. Este menú ofrece tres opciones distintas en función de la cantidad de productos que quieras añadir a la compra. El menú de tres euros incluirá una Cheeseburger o una Chicken Mayo y sus patatas y bebidas. Por cuatro euros, están disponibles las mismas hamburguesas pero de doble carne; y por cinco por una triple carne. En todos los casos, por 1 euro más el menú puede completarse con 9 chicken Mcbites, un café o un mini Mcflurry.