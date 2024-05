Onésimo: «Hay muchas formas de llegar al objetivo, pero la nuestra es siendo protagonistas»

El técnico de la UD Ibiza, Onésimo Sánchez, comparece en la rueda de prensa previa al partido contra el Barça Atlètic para analizar al rival de este fin de semana y transmitir cómo está el equipo tras la última semana de trabajo.

¿Cómo llega el equipo a uno de los partidos más importantes de la temporada?

«Es el momento de la ilusión, las ganas, la confianza, el momento que todos estábamos esperando. Cuando tienes la oportunidad de conseguir un objetivo tan importante y de tanta repercusión, se palpa la confianza. El equipo está con confianza, pero no está confiado, que son cosas diferentes. Han entrenado muy bien, tienen ganas, hemos recuperado a todos los jugadores. Es una gran semana de ilusión, de fútbol, de conceptos. Sabemos que nos enfrentamos a un buen rival, algo normal en esta altura de la temporada. Estamos en un momento de optimismo, con la cautela de que hay que competir».

¿Nos podría hacer un análisis del Barça Atlètic?

«Les he visto mucho, porque encima los partidos del Barça B son muy atractivos. Sabemos a lo que juega, su sistema, juegan con gente de muy buen pie por dentro, son muy rápidos en ataque. Buscan correr hacia adelante, conceden espacios al ser un equipo tan ofensivo. Quieren la pelota, mandar en el juego, tienen muchas virtudes de medio campo hacia adelante. Si estamos a nuestro nivel podemos hacerles daño, juegan muy abiertos, proponen un fútbol parecido al nuestro. Va a ser un duelo para que pase más lo que uno quiere, lo que uno entrena. Nosotros tenemos gente más experiencia, ellos gente más joven, pero nos vamos a encontrar a un rival que juega muy bien, pero que deja jugar, algo que es una buena noticia para nosotros».

Se espera lleno en Palladium Can Misses. ¿Cómo puede influir esto en los jugadores?

«Para nosotros es una alegría inmensa, parte de lo que queremos. Ver Can Misses con nuestros colores, estamos convencidos de que la gente va a ir a muerte con los jugadores desde el calentamiento. No cabe duda de que vamos a tener un ambiente que va a favorecer nuestro fútbol, y que va a llevar a nuestros jugadores a estar muy metidos al ver esa grada tan del Ibiza. Esperamos ser capaces de enchufar a la gente y de tener una comunión que nos viene muy bien en estos momentos».

En el último partido en casa ante el Córdoba salió con una alineación muy ofensiva, sin un pivote defensivo. ¿Repetirá en el partido del domingo o es muy arriesgado?

«No considero que sea un riesgo, porque yo no creo en esos estereotipos. La mejor manera de defender es tener el balón. Hay muchas maneras de llegar al objetivo y la nuestra es ser protagonistas. Lo que puede cambiar son las condiciones de los futbolistas, no la idea. La idea es atacar, tener mucha gente en su área, jugar en campo rival, no conceder contras peligrosas, ya que ellos son un equipo muy peligroso en las transiciones. La idea va a ser la misma, pero los jugadores pueden ser diferentes».

La eliminatoria es a 180 minutos, por lo que hay que tener en cuenta el partido de vuelta. ¿Cómo lo va a plantear?

«Yo no pienso en la vuelta. Sé que la tengo, y lo valoramos, pero pienso en los 90 minutos del domingo, que es lo que hemos preparado esta semana, y ganar el partido. Cuando los goles valían doble en campo contrario ya pensaba así. Nos pueden hacer un gol en el minuto seis y eso no va a cambiar mi planteamiento de partido, igual que si marcamos nosotros. Queremos ganar, algo que es fundamental, jugar bien, y ser competitivos. Ya tendremos otra semana para lo siguiente».

¿Hasta qué punto cree que puede ser importante la experiencia de sus jugadores comparada con los jugadores del Barça, que va a traer jóvenes de 15,16 o 17 años?

«La experiencia siempre es una ventaja, pero la juventud bien entendida también. Cuando era jugador y tenía 30 años tenía la ventaja de la experiencia, pero cuando tenía 20 volaba sobre el campo. Todo tiene su virtud. Yo creo en la experiencia porque los jugadores entienden mejor el juego. Pero la juventud es un tesoro, las ganas, recuperas primero… Pero, desde luego, haber jugado este tipo de partidos te da un poso que vamos a necesitar».

¿Ve a algún jugador del Barça Atlètic en el primer equipo? ¿Dónde pueden estar las claves del partido?

«Tienen jugadores de mucho nivel. El Barcelona apuesta muy fuerte por la cantera. Aunque, si no es aquí, será en otro equipo. Tiene jugadores de mucha calidad, de talento. La clave va a ser que se juegue a lo que queremos nosotros. Para mí eso es lo fundamental. Ellos corren, son muy precisos, por lo que será importante jugar mucho en campo rival para que ellos vean nuestra portería lo más lejos posible, y sobre todo creer en nosotros. Saber que tenemos gente en el banquillo que nos va a aportar mucho, jugadores que nos den 30 o 35 minutos y que puedan acabar lo que han empezado sus compañeros. Si mezclamos bien ese cocktail, vamos a tener muchas opciones de llevarnos el partido».

¿Tiene a toda la plantilla disponible?

«Hemos trabajado esta semana con todos los jugadores. Iñaki va a entrar en la convocatoria, Nico ha ido progresando, hoy ha trabajado con el grupo, por lo que puede estar en disposición de ayudar. Tenemos al 90% de la plantilla a tope, algo que es una magnífica noticia.