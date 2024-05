Onésimo Sánchez: «Tenemos armas para competir contra cualquiera»

Onésimo Sánchez, técnico de la UD Ibiza, quien declaró que «es un partido muy importante para nosotros, es el último y tenemos que mantener la tercera plaza», algo que les haría «amarrar la tercera plaza, el factor campo, y entrar con muy buena dinámica en el play-off».

El técnico vallisoletano no se fía del Recre, al que considera «un muy buen equipo», a pesar de no haber conseguido entrar en la fase de ascenso. Es consciente de que «va a ser un partido muy complicado, delante de su gente», por lo que los isleños deberán «salir muy concentrados y dar lo mejor de nosotros mismos».

«Lo más importante somos nosotros», espetaba un confiado Onésimo, que quiere que el partido «sea acorde a lo que nosotros queremos, a nuestra propuesta». También valoró como «se sobrepuso el equipo a las adversidades», en el pasado partido, en referencia a la expulsión de Álex Gallar.

En el último partido, la UD Ibiza jugó en inferioridad numérica desde el minuto 34 tras la expulsión por doble tarjeta amarilla de Gallar, algo que en el play-off puede penalizar mucho a cualquier equipo: «Tenemos que aprender de estas cosas, la primera tarjeta es evitable, la segunda para mí no es», pero «son cosas que tenemos que mejorar, Álex en particular, pero todos en general», y espetaba «es algo que te puede pasar y tienes que saber sobreponerte a este tipo de situaciones». El entrenador se sintió orgulloso del derroche físico de sus jugadores frente a «uno de los mejores equipos de la categoría, ante el que hicimos una muy buena hora a nivel defensivo y ofensivo», pero va a incidir en este tipo de matices porque «nos vamos a enfrentar a los mejores equipos, por lo que no podemos darles ventaja».

El castellano también valora el trabajo realizado desde su desembarco en la isla: «Desde que llegamos hasta ahora hay un trabajo y unos matices que a cada entrenador nos gustan. Yo estoy satisfecho con los tres partidos que hemos jugado y con el día a día», pero aprovechando cosas buenas del trabajo del anterior técnico, Guillermo Fernández Romo, «mis jugadores van cogiendo cosas que yo quiero, pero cosas que ya hacían muy bien desde antes de mi llegada», por lo que el preparador también se ha tenido «que adaptar a cosas que los jugadores tienen», algo que no ha supuesto ningún problema porque «tenemos ideas muy cercanas de fútbol. Un equipo valiente, un equipo que domine, que llegue. En estos tres partidos se han visto cosas muy buenas de los jugadores», pero sin confiarse «en el fútbol lo importante no es lo que ha pasado, sino lo que va a pasar».

Cuestionado sobre la calidad de su plantilla, Onésimo no se sorprende: «Yo ya sabía del nivel que tienen mis jugadores. Había visto muchos partidos por televisión, aunque no es lo mismo que trabajar con ellos y verlos en directo», y confesó que se mostraba «gratamente sorprendido por la capacidad y la predisposición que tiene la plantilla». «Estoy muy orgulloso con el equipo que tengo, creo que tengo muchas alternativas y que he encontrado un equipo para trabajar y pelear por grandes cosas, aunque todos sabemos para lo que hemos venido: el ascenso», algo que no será fácil porque «hay rivales con mucha calidad, pero me da la sensación de que tenemos armas para competir contra cualquiera, lo que me da tranquilidad y ganas para afrontar lo que nos viene».

El presidente del club, Amadeo Salvo, lleva varios días viendo los entrenamientos de la plantilla, algo que refleja la importancia de lo que viene: «Todos tenemos claro cuál es nuestro trabajo. Que venga el presidente nos motiva a todos, si no estuviera no pasaría nada, porque para eso nos ha contratado. Aunque sí que es verdad que verle te da confianza y te demuestra su apoyo. Vamos a pelear hasta el final, tenemos opciones, y, como dice la canción, ahora viene lo bueno».

Sobre las diferencias respecto al anterior cuerpo técnico, ahora se ve un equipo que presiona más arriba, y que muerde al rival tras perder la pelota, algo característico de los equipos del vallisoletano: «Eso es lo que hablamos de los matices de cada entrenador. A mí me gusta un equipo dominador, que sepa qué hacer con la pelota, que apriete al rival», y lanzaba un aviso a sus jugadores, «aquí no se quita a nadie por fallar, se quita a alguien por dejar de correr», a la vez que afirmaba sentirse «contento con lo que los jugadores pretenden y con las alternativas que tenemos en el banquillo», ya que «es imposible aguantar este ritmo con los mismos jugadores desde el principio».

Respecto al próximo rival, el Recreativo de Huelva, que no se juega nada, Onésimo no se fía: «Este es un partido de play-off. Tenemos que tener un plan inicial y para luego por si suceden determinadas circunstancias», por lo que «vamos a iniciar con lo que nos dé más garantías para llevarnos el partido».

Para el partido del sábado, la UD Ibiza no podrá contar con Gallar, Escassi y Unai por sanción. Nico está entre algodones, por lo que es seria duda, e Iñaki, que ya ha entrenado con el grupo, pero con el que no se quiere correr ningún riesgo, tampoco entrará en la convocatoria.