La UD Ibiza queda cuarta tras perder en Huelva y se medirá al Barça B

La UD Ibiza perdió en Huelva por 1 a 0 y finalizó la liga en cuarto lugar, por lo que se medirán al Barça B en primera ronda del play-off de ascenso a Segunda División. La ida se disputará el próximo fin de semana en Palladium Can Misses y la vuelta será dentro de 14 días en el Estadi Johan Cruyff. Los ibicencos fallaron, ya que necesitaban la victoria para amarrar la tercera plaza al tener al Málaga a un solo punto. El tercer puesto era clave por dos objetivos: jugar la vuelta en casa y pasar en caso de empate tras prórroga, puesto que en este formato no hay penalties, pasando de ronda el equipo que mejor haya clasificado.

Por esto era fundamental traerse a Ibiza los tres puntos en el encuentro que cerraba la liga en el Grupo 2 de Primera RFEF. Los dos equipos que comenzaron tanteándose sobre el terreno de juego, con una UD Ibiza muy incisiva en los primeros minutos, en los que Rubén Díez probó suerte desde fuera del área, pero sin encontrar la portería defendida por Centurión. El equipo dirigido por Onésimo Sánchez salió con ganas de llevar la iniciativa, y en el minuto cinco fue Cedric el que estuvo a punto de hacer el primer gol para unos visitantes que estaban siendo mucho mejores que un Recreativo de Huelva que salió con un once plagado de suplentes en el Nuevo Colombino. Los diez primeros minutos fueron de acoso y derribo pitiuso, mientras que los locales basaban su juego en lanzar balones a su delantero, Caye Quintana, para que los bajase y así dar algo oxígeno a los andaluces. En el minuto quince de partido, Javi Jiménez, tras una gran internada en el área, asistiría a Cedric quien, desde el punto de penalti, mandaría el balón fuera en la que fue la ocasión más clara en lo que llevábamos de partido.

El Recreativo ofrecía muy poco ofensivamente, intentaba contragolpear por medio de rápidas transiciones, pero la zaga de la UD Ibiza estaba muy atenta y no permitía a los extremos onubenses que pudieran salir con facilidad. Mientras, los insulares trataban de acumular muchos hombres arriba, con ambos laterales doblando a sus extremos continuamente, algo que no sabían defender los pupilos de Abel Gómez. A la media hora de partido, Soko ejecutaría una gran jugada por banda derecha para asistir a Joseda, que disparó a las manos de Centurión. Los de Onésimo estaban siendo mejores sobre el césped del Nuevo Colombino, y fue otra vez Javi Jiménez, el mejor de los visitantes en la primera mitad, quien asistiría a Rubén Díez, que mandaría el balón por encima de la portería local en el minuto 38, tras golpear el balón en Alhassane, aunque el árbitro Albert Ávalos decretaría saque de puerta. Con esto, llegaríamos al descanso en Huelva. 0-0 y todo por decidir en la segunda mitad. La UD Ibiza era superior a su rival, pero incapaz de batir a Centurión.

La segunda mitad comenzó igual que la primera, con los visitantes tratando de llevar la iniciativa, conscientes de que necesitaban la victoria para certificar la tercera posición sin tener que mirar lo que hacía el Málaga. A los pupilos de Onésimo les faltaba algo de velocidad en los metros finales, y eso lo estaba aprovechando el Decano, consciente de que a medida que pasasen los minutos la precipitación de los ibicencos podría jugar de su parte.

Al Ibiza le costaba un mundo generar ocasiones claras de gol, y Onésimo empezó a meter piernas frescas en el campo. En el 58’, Arroyo y Sulei sustituyeron a Rubén Díez y a Arturo, que había pasado desapercibido durante el choque. Los visitantes tenían la posesión de balón, pero era un control estéril, ya que a partir de tres cuartos de campo los onubenses se cerraban muy bien, y además, empezaban a despertar en ataque, viendo que los ibicencos no estaban al nivel de la primera mitad. Y así fue, porque en el minuto 67 sería Álvaro Bustos quien, tras una gran asistencia de Caye Quintana dentro del área, batiría por bajo a Reynet y haría el primero para los locales. Además, el Málaga iba ganando al Real Madrid Castilla en Valdebebas, por lo que los isleños necesitaban remontar el partido para recuperar la tercera posición.

Pasaron los minutos, y la UD Ibiza que seguía intentando generar ocasiones por medio de Sulei y Javi Jiménez, pero sin llegar a causar problemas a Centurión, que estaba teniendo una plácida segunda parte. El lateral zurdo fue el mejor de los suyos, omnipresente en ataque y defensa. Las ocasiones no llegaban para una impotente UD Ibiza, que veía como pasaban los minutos y no conseguían generar ocasiones a un equipo que había salido plagado de suplentes y que no tenía absolutamente nada en juego. En el minuto 85, fue Reynet quien salvó el segundo tras un disparo a bocajarro en lo que fue la mejor intervención del partido.

Los ibicencos estaban volcados en ataque, y eso lo aprovechaba un Recreativo de Huelva que salía con rápidas transiciones para matar a los isleños. Con esto, llegó el final del partido. 1-0 para los locales y la UD Ibiza que registraba su primera derrota en manos de Onésimo Sánchez. Veremos si con esto da para llegar a la categoría de plata del fútbol nacional.