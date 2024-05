Sulei: «Estoy plenamente convencido de que vamos a ascender»

Sulei Camara, uno de los jugadores más determinantes de la UD Ibiza en las últimas jornadas, ha respondido en rueda de prensa a las preguntas de Diario de Ibiza. El extremo afirma sentirse «mucho mejor y más contento al tener más minutos y más protagonismo». A pesar de que «en la primera parte de la temporada no conté con tanta participación», dice se consciente de que «son cosas del fútbol y decisiones del entrenador. Hay que respetarlas y seguir trabajando hasta que me llegue la oportunidad como me está llegando ahora».

En los últimos partidos de Guillermo Fernández Romo, el anterior entrenador, el extremo empezó a jugar los partidos como titular, dinámica que sigue con el nuevo míster: «Siempre que el entrenador confía en mí intento devolverle la confianza en el campo». Y se reafirma: «En los últimos partidos, a pesar de no hacer gol, jugué muy bien». «Siempre que confían en mí trato de hacer buenas actuaciones para que el entrenador vea que no se ha equivocado».

Sobre las diferencias entre Romo y Onésimo, Sulei lo tiene claro: «Cada entrenador es diferente. Onésimo desde que ha llegado nos ha dado varios matices sobre lo que a él le gusta ver en el campo, cómo quiere que jueguen sus equipos», y confiesa que con el nuevo míster «tenemos que presionar más arriba. Le gusta que empecemos la presión en campo contrario, que no dejemos salir al rival con el balón, que tengamos la posesión, ser dominantes», y «que a pesar del resultado siempre juguemos al ataque». Sulei cree que, con el nuevo entrenador, les está yendo «muy bien» y «solo nos queda seguir trabajando para plasmar en el campo las ideas que él tiene».

También se confesaba sobre la llegada de Onésimo, que les «ha incidido en que independientemente del resultado, nuestro juego no varíe. Da igual que vayamos 1-0 ó 2-0, él quiere que sigamos presionando igual, que sigamos arriesgando y apretando, y creo que eso es un aspecto muy positivo y nos va a ayudar mucho de cara al play-off».

El jugador se muestra «plenamente convencido de que vamos a ascender», y confía en que la victoria del pasado fin de semana en casa del líder «era muy importante para nosotros. Por lo que significa personalmente, ya que el partido de Castalia se va a asemejar mucho a lo que nos vamos a encontrar en el play-off».

En los partidos con Guillermo Fernández Romo, el equipo era muy frágil anímicamente. Empezaban los partidos muy bien, pero acusaban mucho empezar perdiendo: «Está claro que los últimos partidos con Romo cuando nos marcaban un gol nos costaba levantar la cabeza», algo a lo que el jugador no tiene respuesta: «No sé por lo que era. Pero es verdad que el otro día nos metieron un gol y no nos vinimos abajo. Seguimos haciendo el mismo trabajo y no cambiamos nada. Así es como tenemos que estar siempre».

Tras el último partido, se vio un vídeo con una charla motivacional de Onésimo a sus jugadores, algo que no se había visto en toda la temporada, a lo que el goleador del pasado fin de semana le resta importancia: «Cada entrenador es diferente. Romo estaba muy pendiente de los jugadores. Tal vez sea porque Onésimo ha sido jugador, y sabe lo importante de motivar al equipo. Romo era un poco más frío, pero eso no tiene nada que ver, son perfiles distintos».

Aun así, le gustó que «cuando haces un buen trabajo te lo reconozcan después del partido. Es verdad que por esa parte el míster lo hace muy bien, y a nosotros nos ayuda bastante».