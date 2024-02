La UD Ibiza vuelve a atascarse en Can Misses frente al Mérida y suma tres jornadas sin ganar

La UD Ibiza ha sido encapaz de doblegar este mediodía al Mérida en un encuentro marcado por el fuerte viento (0-0) y encadena la tercera jornada sin conocer la victoria. El conjunto celeste ha vuelto a tener problemas de cara a gol y ha perdonado ante un cuadro extremeño que se marcha con un piuntazo de Can Misses. Los de Fernández Romo han tenido ocasiones suficientes par alograr los tres puntos, incluso un lanzamiento a la cruceta de Medina en el descuento, pero ceden un nuevo empate que les aleja a dos puntos del liderato tras la victoria del Castellón en Mallorca.

La UD Ibiza perdonó durante una primera mitad en la que reclamó hasta tres penaltis y que acabó con una clarísima ocasión de Álex Gallar con un disparo franco desde el punto de penalti que no encontró portería.

Fernández Romo recuperó en el doble pivote a Tienza y Eugeni tras cumplir ambos un partido de sanción y repitió Sulei en el extremo izquierdo. El equipo celeste intentó dominar a un Mérida que llegaba crecido moralmente a Can Misses y que se pertrechó bien para evitar el asedio. Así, la primera ocasión no llegó hasta el filo del cuarto de hora inicial y fue en un cabezazo de Mizzian al que respondió bien Sequeira. A partir de ahí las principales llegadas fueron para los hombres de Fernández Romo, con el cancerbero Palomares como protagonista evitando goles de Soko a los 17 minutos, y a Eugeni en una falta directa pasada la media hora de juego. Antes, Sulei lo había probado con un remate que se fue desviado y en la recta final reclamó pena máxima por empujón tras marcharse por velocidad en el perfil izquierdo. El viento favorable hizo que el juego se concentrara durante el primer episodio en los dominios de un Mérida que respiró aliviado cuando el colegiado, despedido entre abucheos por la afición local, decretó el camino a vestuarios.

Segunda parte

El viento siguió siendo protagonista tras el descanso, pero ahora para frenar los avances de la UD Ibiza. Mientras el Mérida se plantaba en el área de Sequeira en cualquier golpeo en largo, a los celestes les costaba armar las transiciones y percutir hasta línea de fondo. No obstante, la más clara tras la reanudación fue para los locales, en el minuto 59, en una falta botada por Álex Gallar que cabeceó Soko fuera de los tres palos. Los rematadores celestes entraron con todo pero hicieron lo más difícil: fallar en boca de gol. El propio Gallar fabricó varias tentativas en los minutos siguientes, primero con una asistencia medida al segundo palo que no supo remachar de primeras Javi Jiménez. Y en otro centro muy peligroso no hubo rematador y el rechace lo mandó a las nubes Olabe, que había entrado minutos antes por Tienza (min. 71). Seguía perdonando un Ibiza negado de cara a gol.

El combinado extremeño tuvo alguna acción aislada en contraataque para inquietar a Sequeira y una falta lateral muy peligrosa, que se paseó sin encontrar rematador, cumplido el 82 de partido. Los minutos se consumían entre imprecisiones y pérdidas sin que la UD Ibiza encontrara el camino del triunfo. La UD Ibiza tuvo una última y clarísima opción de ganar en una buena acción de Medina que estrelló el balón en la cruceta. Sin tiempo para más, los de Romo sumaron la tercera jornada sin ganar y ceden dos puntos en la lucha por el liderato ante un Castellón que sí ganó en el feudo del Atlético Baleares.