El centrocampista aragonés Rubén Díez ha asegurado este miércoles en la sala de prensa del estadio de Can Misses que "firmaría ahora mismo" que ascendieran a Segunda División la UD Ibiza y el CD Castellón, en el que militó durante dos temporadas y media y con el que comparten liderato en el grupo 2 de Primera RFEF.

Sobre la lucha por el título de Liga y las posibilidades de ascenso, ha reconocido que "va a ser muy duro" y que "el nivel ha sido muy bueno por parte de los dos" equipos. "Sabemos que puede llegar una racha mala. No hablamos de la posibilidad de jugar play off, el éxito entre comillas es pensar en el partido siguiente. Llevar 53 puntos no es lo normal, sabemos que llevamos muchos puntos con el play off pero no hacemos cábalas de los partidos del Castellón, nos centramos en lo nuestro. Es muy pronto todavía", ha explicado el exjugador del Deportivo de la Coruña.

"Es una temporada muy larga y los equipos van a apretar hasta el final. Mi experiencia al año pasado (con el Depor), en teoría íbamos a ser un equipo superior al resto y nos quedamos sin ascenso y sin play off. Hay que tener cautela porque los de abajo van a sacar más puntos que en la primera vuelta y se va a igualar todo. Lo que hemos hecho bien desde el principio es darle la máxima importancia a todos los partidos. No debemos mirar mas allá de este fin de semana", ha subrayado.

Respecto al ajustado triunfo del pasado domingo frente al colista Recreativo Granada, ha admitido que son "conscientes" de que no fue su "mejor partido a nivel global" pero que tenían "una cosa muy clara": sumar los tres puntos. Y respecto al próximo ante el Atlético Sanluqueño (Can Misses, domingo, 12 horas), ha advertido de que es "un equipo muy complicado", que aunque no tiene "nombres muy conocidos" es equipo "muy compacto, que sabe a lo que juega" y ante el que "sufrieron" en la ida para arrancar un empate. "Si no estamos a nuestro mejor nivel nos costará sacar los tres untos. Ya hemos visto el partido pasado (en vídeo) y sólo tenemos en mente el partido para intentar sacar los tres puntos", ha añadido un Rubén Díez que suma seis partidos consecutivos como tituñar en el equipo celeste.

Sobre su situación en la plantilla, ha reconocido que "es fácil jugar bien rodeado de tantos buenos futbolistas" aunque ha precisado que quiere "intentar mejorar el nivel" que está ofreciendo en el terreno de juego. "El míster me pide que deje la banda, yo soy más de meterme por dentro, juntarme con medio centros y media punta y dejar el carril libre a Javi Jiménez para que llegue desde segunda línea", ha puntualizado, antes de que reconocer que sea titular o suplente "lo importante es ayudar a que los entrenamientos sean de alta intensidad y que se exija a los que van a jugar porque eso marca el nivel del equipo", que "está muy metido" en el día a día y en la competición.

Precisamente, Rubén ha destacado que "gran parte de culpa" del rendimiento de la UD Ibiza la tiene Guillermo Fernández Romo: "Hace que todos estemos metidos. Nos dice que hay que insistir en lo que hacemos bien y que no miremos tanto en lo de fuera. Que nos centremos en nosotros, en nuestro trabajo y en la exigencia máxima de cada uno para ponerlo en el campo, que es lo que nos está dando resultado".