Alcaraz: «Pido disculpas por haber ilusionado a la gente»

Lucas Alcaraz afrontó ayer la rueda de prensa más dura desde su llegada a la UD Ibiza. El técnico granadino se quedó sin argumentos para defender a los suyos y pidió disculpas por haber ilusionado a la afición ibicenca con la posibilidad de salvar al equipo.

«El equipo de hoy no ha sido el que todos recordamos de Navidad hacia acá. Es triste por el momento en el que sucede, nos hemos llevados muchos golpes y a lo mejor hoy hemos entrado al partido bien pero no con esa firmeza en las decisiones y al primer golpe nos hemos desmoronado. Solo podemos pedir disculpas porque no hay justificación para ese tipo de actuaciones. Pedir disculpas en primera persona yo por intentar ilusionar a la gente día a día, pero es lo que creo que tocaba y lo que me transmitía el equipo. Hoy no», explicó en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López, donde se mostró muy crítico con el partido protagonizado por sus futbolistas: «Ha sido un equipo sin alma, siendo así todos tenemos la culpa. Nos hemos apartado de forma clara del rendimiento anterior. No es excusa en estos partidos que se deciden de forma tan contundente. A raíz del 1-0 la gente ha tenido ganas pero no esa energía después de todos los golpes que hemos recibido. Tenemos que seguir compitiendo, me disculpo porque he intentado ilusionar siempre a la gente».

Alcaraz, con cierto aire de abatimiento, subrayó que a partir del gol de Iván Romero a los 13 minutos «ellos han sido superiores en todas las facetas del juego, tanto individual como colectivamente». «Felicitarles por su triunfo y por el partido que han realizado, disculparnos por nuestra afición por el rendimiento de hoy, yo en primera persona y todo el equipo. No hay mucho más análisis, cuando te superan en todo no hay mucho más análisis», señaló el preparador granadino, quien añadió que tras el 1-0 «el Tenerife fue superior en todo, en los duelos, en fútbol, en todo».

A pesar de que el equipo se aleja mantiene a 12 puntos a falta de 18 en juego, descartó que vayan a bajar los brazos: «Independientemente de la clasificación, que no hace falta explicarla, no podemos permitirnos esto, no lo vamos a permitir nadie en el club. Tenemos que volver a ser el equipo que hemos sido hasta ahora, al margen de la tabla, que la gente se siga sintiendo orgullosa como lo ha estado hasta hoy».