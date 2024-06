El secreto que ha desvelado Jorge Javier Vázquez sobre Isabel Díaz Ayuso

Jorge Javier Vázquez no es fan de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este hecho es vox populi. Y aunque son muchos los dardos que el popular presentador le ha enviado públicamente a la política del PP, uno de ellos, ya antiguo (de 2022), ha vuelto a hacerse viral en las redes sociales.

Ocurrió en el programa de Cuatro 'Todo es Mentira', donde se estaba hablando de la crisis sanitaria en la capital a costa de la clausura de algunas urgencias extrahospitalarias por la falta de médicos y la implantación de equipos para la realización de videoconsultas con un facultativo de la misma zona asistencial.

"Si presumen de que Madrid es la región más próspera, ¿dónde coño están los médicos?", le preguntó Jorge Javier a Fernando Prados, viceconsejero de Sanidad en Madrid.

"En Madrid es donde tenemos problemas de esto, que tenemos problemas. El problema es nacional porque no se están formando los médicos necesarios para el sistema porque no se ha planificado y se está haciendo mal. Y, como se está haciendo mal, no tenemos los médicos necesarios para poder contratar", dijo el viceconsejero.

Vázquez replicó sin miramientos: "Bueno, eso es mentira, que es mentira. Mentira, mire ahora si estuviera en el polígrafo, Conchita le diría: miente".

El secreto que desvela Jorge Javier de Díaz Ayuso

¿Sabía Jorge Javier Vázquez que "Sálvame" tenía las horas contadas antes de que se filtrase la noticia? Eso es algo que solo sabe él. Si bien, al reescuchar ahora algunos fragmentos de la entrevista que le hizo Carlos del Amor en "La matemática del espejo" en junio del pasado año, dos días antes de que explotase la bomba, puede parecer que el catalán ya sabía por dónde iban los tiros.

Hay un momento de la entrevista emitida en La2, en la que Carlos del Amor pregunta directamente a Jorge Javier sobre su futuro: "¿Vas a seguir en Mediaset?". El presentador, al que se le escapa alguna sonrisa y carcajada mientras responde: "Tengo contrato, me quedan dos años, hasta 2025, o sea que supongo que sí. Pero lo que decidan bien estará. Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía".

De hecho, Jorge Javier Vázquez habló también sobre el cambio de dirección en la cadena. "Llega un equipo directivo que entiendo que querrán hacer lo que quieran. Que quieren contar conmigo, perfecto. Que entienden que pertenezco a otra época, también. Lo tengo claro desde el primer momento en que empecé a trabajar en televisión".

Si bien, el catalán también afirmó que está contento con su labor: "Yo voy allí, procuro dar lo mejor de mí, y el día que decidan que no quieren contar conmigo, adiós. También puede ser que yo me levante un día y diga. ¿Tengo que continuar?".

Desde luego, esa pregunta no se la tendrá que seguir haciendo. Al menos en lo que a "Sálvame" se refiere, ya que la cadena ha adelantado que el programa baja la persiana definitivamente en junio.

Jorge Javier ha hablado alto y claro en Lecturas sobre todo lo acontecido en las últimas semanas en Mediaset. "A Sálvame le he dado mi vida entera". "Estoy a punto de llorar varias veces al día". "Mi madre quiere que vuelva a Barcelona y viva con ella", son algunos de los titulares que ha destacado la publicación rosa en Portada. La revista también destaca en su interior varias polémicas relacionadas con la política y de los políticos que le han llamado o enviado un mensaje tras la cancelación del programa de Telecinco. "Yolanda Díaz, Mónica García, Iñigo Errejón, Miquel Iceta, Pablo Iglesias, Irene Montero o Ada Colau".

Además, también ha sido muy claro sobre Isabel Díaz Ayuso y su influencia con decisiones que ha provocado "despidos" de trabajadores de La Fábrica de la Tele. "Isabel Díaz Ayuso ya se cargó un programa de La Fábrica de la Téle en Telemadrid porque hicieron un vídeo de la Infanta Elena que no le gustó. Echó a tantas personas a la calle porque a monárquica no le gana nadie", ha mencionado en la publicación.