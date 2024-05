La decisión definitiva de Bertín Osborne tras la prueba de paternidad: "Me quito del medio"

La relación que tuvieron Gabriela Guillén y Bertín Osborne está dadno mucho de sí. No solo por el hijo en común. A la espera de que llegue el juicio en el que se obligue a Bertín Osborne a realizarse una prueba de paternidad para saber si es el padre de su hijo, la empresaria paraguaya no levanta cabeza según ha explicado Beatriz Cortázar en 'Y ahora Sonsoles'.

Si hay un hombre que es noticia día sí y día también, es Bertín Osborne. El cantante se encuentra inmerso en una nueva polémica paternidad (de la que no quiere hacerse cargo) y actualmente está a la espera de las pruebas para conocer si realmente el hijo de Gabriela Guillén es suyo o no. Parece que la paternidad ha ablandado el carácter de Bertín, que ahora se muestra más sincero y entregado que nunca a su público tras su reaparición en los escenarios, hablando también de su próximo "adiós".

Las polémicas declaraciones de Bertín Osborne

En una entrevista Bertín Osborne realizaba esta explicación: "Nunca me he sentido enamorado". Tras sus palabras Fabiola Martínez, exmujer del cantante, aparecía en el programa de Sonsoles Ónega al borde del llanto y no entendiendo las palabras de su expareja. "Sobre todo no lo entiendo porque hemos tenido dos hijos", relataba la empresaria sobre las declaraciones del sevillano.

A raíz de las nuevas declaraciones del cantante, Fabiola prefiere alejarse según cuentan en 'Y ahora Sonsoles': "Fabiola siente que ya no es su guerra y quiere desvincularse de todo para que no le salpique más esta historia".

"Adiós"

Rodeado de una presión constante desde que conocimos la noticia de que Gabriela Guillen esperaba un hijo suyo, Bertín reconocía sobre el escenario que está dispuesto a dejar la televisión para dedicarse íntegramente a la música que es lo que verdaderamente le divierte: "Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me quito del medio, porque estoy ya hasta los huevos". Llegado a este punto de su vida, Bertín prefiere dejar de lado la exposición mediática: "Seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me quito del medio, porque estoy ya hasta los huevos" ha reconocido, dejando entrever que sus polémicas con la paraguaya le han pasado factura y le han quitado las ganas de seguir trabajando en la pequeña pantalla.

Haciendo gala se su faceta más romántica, Bertín reconocía que la canción 'Abrazame, amor, abrazame' se la escribió a una chica con la que salió cuando tenía 20 años y que hace poco ha fallecido: "Me he enterado que la semana pasada se murió la pobre. Una chavala monísima, con 3 o 4 niños y un marido estupendo". A pesar de todo el tiempo que ha pasado desde entonces, Bertín reconocía haberse visto afectado: "Esas cosas que te afectan ya, por qué, como decían, se está muriendo gente que no se ha muerto nunca".

Demanda por la paternidad

En el punto de mira por las informaciones que aseguran que recibió de Bertín Osborne transferencias por valor de casi 17.000 euros, y que compaginó al presentador con otro hombre -y de ahí que este dude sobre la paternidad de su hijo- Gabriela Guillén ha dado la cara en '¡De viernes!' y, además de lamentarse entre lágrimas que no entiende por qué el cantante cambió de la noche a la mañana, ha confirmado que ya ha presentado la demanda de paternidad para que se someta a las pruebas de ADN y demostrar que es el padre de su bebé.