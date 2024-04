El culebrón entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén comenzó hace cuatro meses, cuando la fisioterapeuta dio a luz al séptimo hijo del cantante, aunque él no quiso en ningún momento asumir su paternidad.

A todo esto se le ha sumado un importante problema de salud debido al Covid persistente que padece, y explicaba entre risas que "no me cuida nadie, yo solo, tengo un perro nuevo", pero sí que ha querido dejar claro que sus hijas han estado ahí: "Mis hijas maravillosas, como siempre, es que están tan bien educadas".

Volviendo a su paternidad, la relación entre Bertín y Gabriela no está pasando por su mejor momento y las dudas sobre el papel del cantante tras el nacimiento del bebé no han dejado de sucederse en los últimos meses, sobre todo después de conocer que tenía pensado someterse a una prueba de paternidad. Unos días después del nacimiento del bebé, al que no ha conocido, Bertín Osborne rompía su silencio con una exclusiva en la revista '¡Hola!', en la que se sinceraba sobre su paternidad y su relación con Gabriela Guillén.

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", anunciaba el artista mientras confirma que se harán las pertinentes pruebas de paternidad. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas".

Por fin lo conoce

Pipi Estrada ha revelado en Fiesta que Bertín Osborne ya ha visto al bebé de Gabriela Guillén, que supuestamente es hijo suyo. Eso sí, ha sido en fotos. Según contó el periodista deportivo en Fiesta, el artista ha podido ver cómo es el niño a través de José Luis López 'el Turronero'. "Se queda callado", fue la reacción de Osborne.

De momento, Bertín no ha recibido la demanda de paternidad interpuesta por su expareja, quien quiere que reconozca al pequeño como suyo. Lo que sí ha hecho es una reflexión que compartió con Pipi, que se quedó en shock: “Me impactó porque es una realidad muy clara. Me dijo que, cuando te falla la salud, te das cuenta de muchas cosas. Ves la vida de una forma completamente diferente”. Cabe recordar que el cantante ha estado enfermo en los últimos tiempos, “malo como un perro”, según sus propias palabras.