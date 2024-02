Esta es la 'miseria' que cobra el público por ir a 'La ruleta de la suerte'

Asistir como público o participante a los programas de televisión es, para muchos, una fuente de ingresos extra.

Por ejemplo, en 'First Dates' como participante reporta un beneficio económico. Se llevan 90 euros por la cesión de los derechos de imagen. En lo que respecta al pago del menú, todo es un paripé. Los comensales pagan durante la cita su precio, 15 euros, pero al final del programa se lo devuelven. En los casos en los que uno de los participantes decida invitar a cenar al otro, únicamente se le retornarían 15 euros y no 30. Y la cena es de todo menos eso porque 'First Dates' se graba entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde.

'La ruleta de la suerte'

En el caso de otro famoso programa, 'La ruleta de la suerte', se acaba de conocer qué es lo que cobra el público que se encuentra en la grada y que es fundamental para el desarrollo del programa, ya que sin los aplausos los participantes se quedarían un poco huérfanos.

Pero bien pagado no está. Asistir de público a este programa está pagado con 20 euros por día de rodaje. Hay que tener en cuenta que cada programa se graba en dos días, por lo que estamos hablando de 40 euros por cada uno de ellos.

Generalmente, quienes acuden de público a este programa son actores y modelos jóvenes que se apuntan a este trabajo como si de una oportunidad de salir en la tele y que les vean se tratase, ya que cualquier director de casting podría ver a alguno que le interesase para contratarlo en otro ámbito televisivo.

Curiosidades del programa

En el mundo de la televisión, donde conseguir continuidad y audiencia es realmente complejo, "La Ruleta de la Suerte" ha sorprendido a todos: en 2023 cumple 33 años de emisión ininterrumpida en nuestro país. La cifra sube, aún más, si tomamos los datos de su versión americana "Wheel of Fortune", donde su longevidad roza ya los 50 años, todo un hito.

Por otro lado, dada su popularidad, son pocas las personas que a día de hoy no hayan visto, al menos una vez, la emisión del programa. Sin embargo, hay muchos datos que permanecen ocultos al público: desde el riguroso cuidado de la ruleta hasta el protocolo a seguir en caso de que un panel se haya formulado incorrectamente.

Ingenuamente, hay quienes piensan que el formato nació de la mano de Antena 3. Sin embargo, "La Ruleta de la Suerte" nació en el año 1975 en EE.UU. La idea surgió en la cadena de televisión norteamericana NBC (National Broadcast Company) y su éxito fue tal que a día de hoy el formato ya se ha extendido a un total de 51 países. Eso sí, no en todas las naciones ha tenido la misma acogida. Actualmente, solo se sigue la emisión en 19 de esos 51, es decir, solo un 37% de los países en los que alguna vez se ha emitido siguen apostando por el show.