Este mismo mes la actriz Sofía Vergara visitaba El Hormiguero para promocionar su nueva serie 'Griselda' de Netflix. Su paso por el programa no ha dejado indiferente a nadie. Entre Pablo Motos y ella hubo muchos 'zascas' que acabaron haciendo de este entrevista una de las más comentadas en las redes sociales.

La entrevista que le hizo Pablo Motos y sus respuestas han generado gran polémica.

El momento más sorprendente de la entrevista fue cuando el conductor de 'El Hormiguero' dijo que le hacía gracia cómo la actriz pronunciaba 'Modern Family', a lo que ella contestó con varios zascas: "¿Me sale mal?". "¿Hablas mejor inglés que yo? ¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?".

Este episodio fue recogido por el medio estadounidense Enternaiment Tonight, que le ha recordado a Pablo Motos que nadie se mete con Sofía Vergara.

Buzzfeed suaviza el titular asegurando que la entrevista de la actriz no fue bien para el entrevistador y Today o The New York Post elogian las respuestas de la protagonista de 'Modern Family' a la burla de Motos sobre su acento inglés.

La respuesta de Sofía Vergara

Ahora por fin la propia actriz se ha pronunciado sobre este episodio a la TV Azteca, que ha emitido sus declaraciones como una "exclusiva".

Sofía Vergara ha explicado que la entrevista fue "como amigos" y que a ella le recomendaron que, para que quedase más graciosa se metiese con Pablo Motos. "Pero todo era chistoso. Yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa. Estábamos tomándonos el pelo entre los dos", ha explicado.