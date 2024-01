La visita de Sofía Vergara a 'El hormiguero' continúa en el punto de mira. Tras llegar incluso a la prensa de Hollywood, el presentador del programa de Antena 3 ha querido zanjar lo ocurrido explicando lo que realmente sucedió, recalcando que el polémico momento estaba pactado.

Todo ha surgido a raíz de la visita de Antonio Resines y Jorge Sanz al programa. El actor de 'Sentimos las molestias' quiso indagar en el tema que ha puesto al presentador de Antena 3 en el ojo de huracán. "¿Cuántos TP de Oro tienes? ¿Cuántos Premios Goya?", se preguntaba Jorge Sanz.

En ese instante, Antonio Resines le dejaba claras las intenciones a las que Pablo Motos no dudó en responder. "Debo ser el único del mundo. Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien. Entonces, yo le digo: ‘vi una entrevista tuya con Kevin Hart en un pódcast donde no le dejabas caminar. Estabas todo el rato vacilándole y él a ti. A mí, si me pudieses hacer que somos como dos viejos amigos y tú me vacilas y yo te vacilo’. Ella dijo que sí”, comenzaba diciendo.

"Hicimos un programa de puta madre. Nosotros nos lo pasamos muy bien, el público también se lo pasó genial. Sacamos un gran dato, de más de cinco millones de espectadores. Hasta aquí, lo que yo puedo decir", zanjaba. Además, el comunicador, que aseguró no leer nada sobre lo que dicen de él, se enteró de que la noticia había cruzado medio mundo.