Un rostro conocido que no se quiso perder la inauguración de la discoteca donde ha empezado a trabajar Chema, el hijo de Aniceto y Mari Carmen Ortega, fue el de Amor Romeira, muy amiga de toda la familia, pero en especial de Gloria Camila, quien tampoco se perdió esta cita familiar.

Amor, que siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua a la hora de hablar de cualquier tema, nos aseguraba que en esta 'fiesta familiar' no tiene cabida Ana María Aldón, de hecho no le gustó que se nombrase su nombre: "No, que se quede con Eladio tan feliz, con su boda, con Eladio, con sus polémicas con su hija, me parece que es hasta un poco una falta de respeto que la nombres aquí en algo que no es de ella".

La colaboradora de televisión nos comentaba que "a la hija le he apoyado en este conflicto con la madre, sí creo que la madre ha sido muy cruel con su hija, es igual de digno tener la carrera de derecho que enseñar las tetas en una red social" aseguraba.

Y es que la polémica que ha tenido la diseñadora con su hija, por su boda con Eladio, ha sido de lo más comentada en los medios y Amor piensa que "la madre se ponga tan fingida en plan: es que yo le he dado todo para que estudie, para que nos haga el cuento... Señora ¿sabe usted sabe cómo está poniendo a su hija? a los pies del caballo con ese 'dramaturgio' de madre dolida porque su hija enseñe sus tetas, por favor".

De esta manera, Amor dejaba claro que entendía que madre e hija tuvieran diferencias, pero no públicamente: "Entiendo que no te guste, pero de cara al público tienes que decir: 'pues viva mi hija y viva lo que quiera ser' porque ¿ella se cree que le hizo un favor diciendo 'yo lo que quiero...' No, hija, no".

Mari Carmen Ortega asegura que José Ortega Cano está viviendo su mejor momento

La familia Ortega ha reaparecido ante las cámaras este sábado para apoyar a un miembro muy especial: el hijo de Aniceto y Mari Carmen, que inauguraba un bar de copas en Madrid. Desde Rosa Benito, Rosario Mohedano, José Ortega Cano... hasta Gloria Camila y su hermano José Fernando, ninguno se quiso perder este gran día para Chema.

Sin embargo, a pesar de la felicidad del momento, cuando abandonaban el local, Mari Carmen estalló ante nuestras cámaras cuando le preguntábamos por la futura boda de Ana María Aldón.

"Lo hemos pasado súper bien" confesaba la hermana del diestro, quien se mostraba orgullosa de que estuvieran todos juntos: "Toda la familia, como siempre". Muy simpática, Mari Carmen nos desvelaba que Ortega "está divino, como nunca, está guapo, fuerte, contento, feliz" y no duda en que pueda volver a enamorarse: "Bueno, si llega, por qué no".

El rostro le cambió cuando le preguntábamos por Ana María: "Yo de esa persona no quiero saber nada" nos decía muy convencida y le mandaba un mensaje de lo más contundente: "Qué haga su vida lo que quiera, pero que deje tranquilos a los demás, que deje tranquilito a mi hermano, que ya es hora".

La hermana del torero dejó claro que todo lo que ha dicho en los platós "me duele" porque "es mi hermano y le ha hecho mucho daño, mucho daño, entonces ya está". Pese a ello, nos confesaba que quiere que le vaya bien porque "no le deseo mal a nadie, por supuesto que no".