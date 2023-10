Amor Romeira, al límite, toma una drástica decisión: "Hacia mucho que no recibía tanta transfobia" TELECINCO

1200x675

Amor Romeira ha dicho basta. Está al límite y muchos comentarios ofensivos le han hecho tomar una drástica decisión. La famosa colaboradora de Telecinco, que nutre de informaciones, rumores y exclusivas programas como Fiesta, denuncia que está sufriendo acoso en las redes sociales.

"Hacía mucho que no recibía tanta transfobia", ha denunciado públicamente en X (antigua Twitter) Amor Romeira, que ha recibido, por contra, una oleada de solidaridad como apoyo para salir adelante de este bache que, según ella misma cuenta, está sufriendo.

La colaboradora ha publicado un contundete mensaje en el que confiesa que ha "sentido dolor2 y se ha "abuierto una herida que creía cerrada".

"Es agotador tener que estar 24/7 durante 365 días al año luchando por ser quien eres.

Por el respeto y la tolerancia.

Por tu identidad y género

¿HASTA CUANDO?

En 2007 expuse mi vida, mi realidad, mi proceso. Tenia 18 años, cuando entraba en Gran Hermano para revolucionar un país. Para remover conciencias. Y darle visibilidad a la normalidad de ser una mujer trans.

Sufri transfobia. Pero era el 2007 no existia ni la mitad de la información que existe ahora. Y cuando miro al pasado y veo lo vivido, lo expuesto. Pienso, seria INADMISIBLE ese trato a una mujer trans a día de hoy.

Pues en 2023, estoy viviendo los peores ataques transfobos de mi vida. Jamás había sufrido un acoso y maltrato hacia mi persona por el simple hecho de ser una mujer Trans.

Pensé que nadie se cuestionaria que las mujeres trans son MUJERES.

Pues me han vuelto a negar mi identidad como mujer, me han maltratado, me han humillado, hasta el nivel de dejarme tocada.

Y se que tengo que ser fuerte, pero agota, pero cansa. No entiendo el debate, no entiendo que se cuestione si las mujeres trans son mujeres o no.

Pensé que ese debate ya estaba más que superado, pero me equivoqué, y me han pillado desprevenida, y me han dañado, y me han abierto una herida que yo daba por cerrada.

Para que me entendáis es como si ahora se abre un debate de si las mujeres deben o no pedir consentimiento a sus maridos para tener una cuenta en el banco. SERÍA INADMISIBLE. MACHISMO.

Imaginen que llevamos a debate si las personas negras deben ir a los mismos baños que los blanco. INADMISIBLE. RACISMO.

Pues siento que con el debate de las mujeres trans es lo mismo. No podemos retroceder en la conquista de derechos. ES INADMISIBLE. Y SE LLAMA TRANSFOBIA.

LAS MUJERES TRANS SON MUJERES.

NO CABE DEBATE!"

Además, también ha criticado a través de sus stories de Instagram que Sonia Ferrer no aya pedido disculpas por el debate que tuvieron y a la que considera de "transfobia". "¿Qué es ser mujer?", prguntaba la colaboradora. Una pregunta muy criticada por muchos. Ella lo defendió como "una hembra humana adulta. En Istagram Romeria ha criticado que Ferrer no se haya disculpado y explica que sus declaraciones son una critica a "derechos de las personas trans".