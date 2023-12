La bichectomía se ha convertido en una de las intervenciones quirúrgicas más repetidas del momento. A cualquiera se le vendrá a la cabeza algún famoso que haya pasado por quirófano para llevar a cabo esta operación con fines estéticos.

Para los más curiosos, esta operación consiste en la extracción de las bolas de Bichat. Este es el nombre que reciben las pequeñas bosas de grasa situadas bajo los pómulos, en la zona de las mejillas, cuya función principal es amortiguar los músculos faciales.

La facilidad de esta cirugía y los resultados han llevado a cientos de figuras públicas a sumarse a la intervención para lucir un aspecto más afín a sus gustos y conseguir un rostro más fino. Sin embargo, esto no significa que sea una técnica que haya que llevar a cabo a la ligera. Los expertos recomiendan que el especialista midra la cantidad de grasa que se puede extraer o si es realmente recomendable.

¿Quiénes han sido en este caso los que ha decidido dar el paso? Se trata ni más ni menos que de una de las últimas parejas en pasar por La Isla de las Tentaciones. Es bien sabido que de este reality muchos son los concursantes que han decidido someterse a uno o varios retoques estéticos, ya sea por intervención quirúrgica o no.

Entre los retoques más repetidos, el botox, aunque también se han llevado a cabo rinoplastias, inyecciones de ácido hialurónico o, mismamente, bichectomías. Una de las primeras del reality que llevó a cabo este retoque: Andrea, ex pareja de Ismael.

Esta vez los que han tomado la decisión son Tania Déniz y Samuel Chávez. Ambos decidieron pasar por la clínica juntos y lo han contado a través de su canal de Mtmad, 'En Estado Puro'. Allí la ex participante de La Isla confesaba sus dudas: "Me lo estoy pensando, me da un miedo...". El que no tenía ningún tipo de miedo era su novio, que "sí o sí" iba a llevar a cabo la intervención.

Tal y como contó la influencer, la intervención se llevaba a cabo con la anestesia local. Una antigua experiencia con la extracción de las muelas del juicio le ha generado un poco de vértigo a raíz de ello: "Es inevitable, estás viendo cosas con las que te van a rajar". Por eso, Déniz quería intentar que le pusieran anestesia general para no enterarse.

Resultados

Tania Déniz acudió a la clínica junto a su novio para, además, llevar a cabo una revisión de los implantes de pecho que se ha puesto recientemente. Allí el médico que se iba a encargar le dio algún detalle más acerca de cómo iba a ser y después comenzó la intervención.

Finalmente, Déniz consiguió que la anestesiaran por completo. Una vez acabada, la pareja enseñó el resultado, con la cara aún hinchada y con dificultad para hablar debido a los efectos de la anestesia y el dolor.