Marta Peñate se ha convertido estos últimos años en una tertuliana de lo más habitual en los platós de Telecinco. La que diera el salto a la fama por su participación en La Isla de las Tentaciones ahora hace sus pinitos en otros programas como Gran Hermano, programa por el que pasó unos años antes de lanzarse a la nueva aventura de Mediaset España junto con su ex pareja Lester.

Una de las cuestiones más habituales de los usuarios giran en torno a si ellos de verdad cuentan con un sueldo suficiente como para llevar la vida que muchos de ellos muestran en redes sociales. Sin embargo, muchos de los casos tienen que vivir de algo más que de hacer colaboraciones esporádicas en el programa de turno.

Peñate forma parte de esta comunidad de personas que trabajan por su cuenta y riesgo. A los usuarios les ha llamado en gran medida la atención los altos gastos que está teniendo que pagar la influencer a raíz de su última -y cara- decisión.

Gastos muy elevados

Parece que Marta Peñate está viviendo una vida totalmente distinta a cuando la conocimos. Ahora, la influencer luce coche de lujo recién estrenado, el cual comparte con su novio Tony Spina, y ahora se ha sumergido en un tratamiento que no le ha salido precisamente barato.

Hace ya un tiempo Peñate recibía la noticia de que no le iba a ser posible quedarse embarazada de manera natural. Una serie de problemas en el útero dificultaban mucho el hecho de que sus óvulos pudieran quedar fecundados. Aun así, Peñate y Spina tenían claro que querían dar el paso y ser papás primerizos juntos.

No obstante, otras piedras surgieron por el camino; en concreto, varios retrasos en el inicio de la hormonación a la que tenía que someterse Peñate para la estimulación ovárica. Finalmente los médicos dieron luz verde a la influencer para comenzar el tratamiento y fue entonces cuando se llevó otro palo: el precio de los medicamentos. Marta Peñate pagó un total de 1800 euros solo en farmacia. "Es normal que se me quede esta cara, ¿no?". Esta cifra no dejó indiferente a Peñate, que se quedó "en shock", aunque no se arrepiente de su decisión: "Tengo tantas ganas de ser madre que me dio igual. Para mí es como el mejor dinero invertido de mi vida, como que el dinero me da igual. Quien esté pasando por lo mismo que yo lo sabrá".

Eso sí, no fue el único gasto que ha tenido en relación a su salud. También tuvo que pagar mil euros para la hormonación y otros ocho mil euros en una operación de las trompas de falopio por padecer hidrosalpinx.

Fuente de ingresos principal

Ante la duda de todos sus seguidores acerca de cuál es su fuente de ingresos principal, la influencer no tuvo ningún problema en contestar a través de un directo en redes sociales. Lo cierto es que, según parece, a Marta Peñate no le va nada mal con las redes sociales. Tanto es así que el dinero que gana participando en televisión es un ingreso adicional que agradece, pero que no le es imprescindible.

"Yo contaba con el hecho de no trabajar en televisión durante un tiempo, así que ese dinero no me es imprescindible. Trabajo en la televisión porque me hace ilusión, pero yo con lo que gano en Instagram me vale", comentó la influencer. De hecho, este trabajo es para ella más un divertimento: "A mí la televisión me encanta. Sobre todo, comentar realities. Me gusta muchísimo ese trabajo. Aparte que también es cierto que da dinero, obviamente".