Marta Peñate atraviersa estos meses una de sus batallas más complicadas. Su estado de salud ponía en peligro uno de sus proyectos vitales y lo que para ella era un sueño: ser madre. La tertuliana está en un momento en el que lo que más le apetece es traer al mundo a un bebé con el que es su pareja actual, Tony Spina.

En pleno nuevo capítulo vital, las noticias no han dejado de sucederse para Peñate en muy poco tiempo. La influencer recibió la noticia de que le iba a ser muy difícil tener hijos hace no tanto tiempo y, desde entonces, ha estado peleando por poder empezar un tratamiento de hormonación.

Final feliz

Tras varias idas, venidas y cambios en la fecha de inicio, Peñate pudo comenzar a pincharse para conseguir la estimulación ovárica necesaria. Muy poco tiempo ha transcurrido desde que la influencer compartió esta noticia con sus seguidores, pese a que en estos días no han dejado de llegar datos nuevos.

En primer lugar, por fin cumplía con el que es el primer paso para su proyecto conjunto con Tony Spina. La pareja se lanzó para acoger a su primer "bebé" en el garaje: un coche compartido. Y es que parece que su historia de amor va viento en popa aunque tan solo lleven juntos dos años.

Hace unas horas, las buenas nuevas han llegado al perfil de Marta Peñate. La pareja compartía un vídeo en sus cuentas de Instagram en el que hacían un recorrido por estos nueve últimos días. Spina se ha encargado todos estos días de pinchar a su novia en la tripa y así han recopilado esta semana y poco.

La influencer compartió cómo ha vivido estos días a nivel corporal: "Realmente hasta el 4º día no noté nada, a partir de ahí estaba algo más hinchada y algún día después con algún dolor abdominal. Ha sido mejor de lo que me esperaba. Odio que me pinchen, así que lo hacía Tony porque cuando lo iba a hacer yo montaba el drama. Os lo comparto a vosotros y lo dejo guardado en mi perfil porque es un proceso que me está conllevando muchas emociones y lo quiero ver en un futuro. Ojalá tanto sacrificio tenga su recompensa. Gracias a todos por acompañarme en este proceso. Os quiero".

La cosa no quedó ahí. Más tarde recuperó el vídeo junto a un emotivo mensaje que dejaba ver un poco más cómo se sentía: "Fin de una batala, quedan más para ganar la guerra. Gracias a cada uno de los que me escribís para darme fuerza. No sé cómo agradecerlo". Ya en el plató de Gran Hermano VIP, la influencer compartió que se sentía y se veía un poco hinchada, pero que aun así era menos de lo que se esperaba.

El emotivo momento se extendió hasta el día siguiente, donde confesó que había roto a llorar después de leer los mensajes que le habían dejado en su última publicación: "Soy una persona muy agradecida... y leer esos comentarios... No os podéis imaginar todo lo que se vive con este tema… que existan personas como vosotros que me animáis, que me dais lo mejor... dice tanto de vuestro corazón y humanidad".