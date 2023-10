Kiko Hernández ha pasado de aparecer prácticamente todas las tardes (y alguna noche) en Telecinco, a estar desaparecido. En sus redes sociales cuelgA de manera esporádica, a diferencia de sus compañeros, por lo que es más complicado seguirle los pasos de su día a día.

Lo que sí está claro es que Hernández está feliz, al menos en lo personal. Su enlace con Fran Antón ha supuesto un giro de 180 grados a su vida y ahora disfruta de una relación idílica junto a su familia. Y es que Fran y Kiko son los padres de Abril y Jimena, las dos niñas de Kiko que suponen su mayor alegría en la vida.

Ahora, el que fuera colaborador de Sálvame está ala espera de que se estrene en Netflix 'Sálvese quien pueda', el reality de Netflix donde los colaboradores del antiguo programa de Telecinco continuarán con sus andanzas en Miami y México.

Su programa en Telecinco

Pero si hay algo que muchos desconocen es que Kiko Hernández sigue de lo más presente en Telecinco. El colaborador cuenta con un programa propio que se emite todos los días en la cadena. El programa se llama "Mejor llama a Kiko" y es un espacio de televenta presentado por Kiko Hernández. "A lo largo de este tiempo, nuestro objetivo ha sido siempre el mismo: poner a disposición de nuestros clientes los productos más exclusivos con las condiciones de adquisición más ventajosas. Creaciones de Alta Joyería, relojería de vanguardia, colecciones únicas, lo último en decoración para el hogar… Mil y un ideas con un denominador común: el buen gusto, la exclusividad y la alta calidad, que han hecho de esta marca un verdadero símbolo de excelencia en nuestro país".

El ex de Sálvame copresenta este programa con la actriz Elena de José, rostro habitual de las promociones de Galería del coleccionista. Elena estuvo además en la boda de Kiko Hernández, disfrutando de la magia dle evento, tal y como colgó en sus redes sociales.

El propio Fran agradeció en sus comentarios el que ella hubiera estado presente alegando "que es la bomba".

Alejado de los focos

Sobre las ausencias del personal de "Sálvame" en la boda, David Valldeperas esgrimió un anodino "era en Melilla, que no es un lugar fácil". Eso sí, también apostilló: "Si es mi amigo y le quiero, voy".

De las palabras de Valldeperas se extrae que Kiko Hernández está alejado de sus compañeros. "No conocemos nada de la nueva vida de Kiko", aseveró. Tanto es así, que aseguró no conocer al ya marido del tertuliano. "Preferiría ir a cenar una noche con ellos y conocer a Fran que ir a la boda", reconoció. Sobre su relación con Kiko, fue también muy sincero: "No es mi amigo, es mi compañero".