Este domingo ha sido un día muy especial para Manuel Díaz 'El Cordobés', que 30 años después de su alternativa ha dicho adiós a los ruedos en Jaén. Una jornada inolvidable en la que contó con el apoyo en la plaza de su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés', de su mujer Virginia Troconis, y de sus tres hijos, Alba, Manuel y Triana.

Pero también de su exmujer Vicky Martín Berrocal, con la que mantiene una maravillosa relación que ha vuelto a demostrar dedicándole una emotiva carta a través de sus redes sociales horas antes de su retirada. "Hoy no es un día más en tu vida y por eso no lo es en la mía" ha reconocido, destacando que aunque "han pasado 30 años desde que tomaste la alternativa" es "media vida" la que el torero lleva "viviendo para y por tu profesión".

"Hoy dices adiós a un etapa que te dio todo lo que eres y conociéndote, sé que no te será fácil, pero me llena de emoción saber que estás rodeado por los que más quieres y tienes a tu padre contigo" destaca, confesando que "siendo sincera me alegro por tu madre, por tu mujer y por tus hijos... Y también por todos los que te queremos", ha añadido.

Por último, y sin ocultar su admiración por el padre de su hija Alba, se ha dirigido directamente a él para dedicarle un significativo mensaje: "Vete tranquilo Manuel, has dado todo y más, y cuando eso es así, solo queda agradecer". "Enhorabuena por todos tus logros pero sobre todo por tu tesón, tu pundonor y tu verdad. Que Dios te bendiga siempre" ha concluido este emotivo reconocimiento público a su exmarido en su retirada.

No es el único mensaje que ha querido lanzar Vicky a sus seguidores en un momento inolvidable tanto para 'El Cordobés' como para todos los que le quieren. Y es que la diseñadora no ha dejado pasar la ocasión de compartir una imagen de Alba con su abuelo durante la última corrida de su padre.

"Miro esta imagen y lloro de felicidad* Solo puedo acordarme de mi padre" ha confesado; "Qué feliz hubieses sido ahí, viviendo ese momento al otro lado de tu nieta Alba y de tu gran amigo. Y qué feliz sería yo de verla con sus dos abuelos" ha añadido nostálgica, convencida de que su progenitor, José Luis Martín Berrocal, íntimo amigo de Manuel Benítez y una de las personas que intentó que dejase su orgullo a un lado y se acercase a su hijo Manuel, hubiese vivido de una manera muy especial este día.