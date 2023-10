Alba Carrillo es toda una madraza. Lucas, su pequeño, es su gran apoyo. En 2011, tuvo su hijo con Fonsi Nieto y que hoy tiene once años.

La modelo está de enhorabuena porqué ha publicado su libro, "Lista para la vida", en el que se sincera sobre su vida, desde niña, hasta su sonado despido en Telecinco. "El día de la noticia del aparente despido, me fui a dormir exhausta de tanto llorar y de ponderar la injusticia". "La cadena había pedido a una productora que se deshiciese de mí en nombre de ellos: «La cadena quiere caras nuevas», me dijeron. ¿Me puedo reír? ¿El noble italiano, la gallega sevillana y todos esos son caras nuevas? Lo sé, no hice madrina de mi hijo a la dueña de la productora, pero eso no me convierte en una cara antigua", cuenta.

La promoción de su obra la tiene bastante ocupada, pero Carrillo no ha dudado en acudir a la clínica de Quirón para renovar la criopreservación de sus ovoctios. Alba Carrillo acudió a la clínica cuando tenía 34 años para congelar sus óvulos. Cada dos años debe volver pare renovarlos y preservarlos.Existen varias posibilidades de criopreservación: la de ovocitos, que consiste en realizar una estimulación ovárica para obtener un número elevado de ovocitos que se criopreservarán inmediatamente, para su utilización en el futuro, evitando así, por ejemplo, el descenso de fertilidad asociado a la edad.

La criopreservación de tejido ovárico; la de embriones, para la que se realiza un ciclo de FIV/ICSI obteniéndose embriones que se congelarán directamente para ser descongelados y transferidos al útero materno más tarde; y la criopreservación del semen, para pacientes que van a ser sometidos a un tratamiento oncológico, y que por edad aún no han considerado la posibilidad de tener descendencia, en cuyo caso se recomienda congelar varias muestras por paciente antes de iniciar los tratamientos oncológicos y aquellos que van a ser sometidos a ciclos de FIV/ICSI o de ovodonación, y que no podrán utilizar semen fresco.

Alba Carrillo ha explicado que ella quiere seguir adelante con el proceso y que lo tiene muy claro. Va a ser un embarazo sin padre. De momento no va a empezar con el proceso, dado que se encuentra con la promoción de su libro pero, cuando esté lista, está decidida a darle un hermano o hermana al pequeño Lucas. Alba Carrillo tiene muy claras sus prioridades y asegura que cuado aya a a dar este paso valorará todas las opciones a tener en cuenta, tanto como de donantes y la situación en a que va a ser todo el proceso.