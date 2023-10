Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Pero la reportera es de esas personas que sabe mirar hacia adelante y se recicló profesionalmente. Ahora, tiene una intensa vida como influencer. Cada día gana más seguidores con sus ppublicacionesen las que muestra todos los aspectos de su vida.

Sus divertidos vídeos en el feed, así como sus stories conquistan a miles de seguidores que se muestran encantados con la forma de ser de la reportera. En ellos cuenta su día a día y todas las cosas "surrealistas que le ocurren". También ha mostrado lo que ella denomina #pretenriesco. "Hola Marta, soy un empresario de Madrid (Boadilla) y de Ibiza. Siempre estoy yendo y viniendo, tengo casa en los sitios, tengo 40 años y estoy soltero, no me puede molar más...¿Hay alguna manera de conocerte?".

Pero estos no son los únicos mensajes que le llegan a la reportera. La reportera contaba que en una premier de cine se econtró con un joven al que conoció tres años atrás. "Él era camarero de un restaurante top de Madrid, yo fui a comer ahí y por la tarde nos fuimos sus amigos y las mías de fiesta. Y ya. Hace unos días, nos vimos en una premier de cine y yo no me atreví a saludarle, pero él se puso en contacto conmigo y estuvimos charlando. Y hoy me escribe para ver si podemos ir a comer . Y allá que voy", comentaba con vozo ilusionada y nerviosa. ¿Saldrá el amor de este rencuentro?