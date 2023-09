Al chef Dabiz Muñoz le encanta comer y experimentar con la comida. Muestra de ello son los platos que ofrece en su restaurante, donde trata de ser original sin olvidar la importancia de utilizar productos de calidad.

Quizá pronto en la lista de ingredientes para su restaurante DiverXO, situado en el barrio de Chamartín en Madrid, incluya el semen. El chef ya lo ha probado dos veces y ambas ha caído rendido.

El chef compartió hace unos días la experiencia en su Instagram. Probó esperma de pez globo, o lecha, denominado shirako, que se consume frito o cocinado con una salsa en la capital nipona. Hay platos de lecha del bacalao, del pulpo o del rape. El que probó Muñoz es la brasa del restaurante Hakkoku, la barra de sushi del chef Hiroyuki Sato. Dijo que ha sido una experiencia "indescriptible". Y añade: "Me voló la cabeza demasiado".

Su primera vez con el semen fue hace años en un viaje. Ya entonces adelantó que le había encantado. "Es el primer semen que pruebo y me ha encantado. No será el último".

Cambio físico

Dabiz Muñoz ha experimentado un importante cambio físico. El marido de Cristina Pedroche y padre de Laia, la hija que tienen en común, ha contado que al volver de Semana Santa se hizo "unos análisis de sangre y unas pruebas del aparato digestivo" porque se encontraba "mal en general". El resultado de esos análisis salió "regular en gluosa, colesterol" y un par de indicativos más que hicieron que el médico le sacase "tarjeta amarilla".

Por todo ello, hace cuatro meses y medio Dabiz Muñoz tomó la decisión de acudir a un nutricionista y aprendió que "no solo lo que comes importa". "Cómo lo comes, cómo lo combinas y cuándo lo comes es lo más importante", reflexiona ahora tras su cambio físico. El marido de Cristina Pedroche entendió cómo tiene que ser su plato de comida cada día, qué tiene que tener y que no, y lo extrapoló a su vida y a su trabajo, algo que le resultó "difícil pero no imposible".

Lluvia de críticas

Sin embargo, a pesar de los halagos que le ha valido su nuevo físico, también se han podido leer comentarios que revivían la polñemica que hace nos días protagonizaba Cristina Pedroche, su mujer, al mostrar cómo su cuerpo se había recuperado en tiempo record tras dar a luz. "Qué diferencia de comentarios", " Con él nadie se mete" o "Que por ser hombre aplaudan..." ha sido algunos de los comentarios que se han podido leer en la publicación que el cocinero ha compartido en Instagram.