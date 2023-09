Cristina Pedroche aún no ha recuperado la figura que tenía antes del embarazo y así lo ha querido mostrar en sus redes sociales tras la lluvia de crtíticas que recibió hace unas semanas por mostrar cómo estaba su cuerpo tras dar a luz.

La presentadora de Password ha salido a dar una paseo junto a su hija con unos vaqueros que aún no le abrochan. "Y sí, los vaqueros no me abrochan pero ahora es moda, ¿no? Para mí, sí", ha comentado en sus redes sociales. Con estas palabras le resta improtancia al hecho de que no le valga la ropa que utilizaba antes del embarazo y responde a todas aquellas personas que la criticaron por mostrar una imagen irreal del postparto. Pedroche colgó una fotografía en bikini donde explicaba cómo había evolucionando su cuerpo tras dar a luz gracias al deporte y la alimentación que ha llevado durante los últimos meses. En la imagen, se podía ver a la presentadora sin apenas barriga y los críticos consideraron que su mensaje podía ser perjudicial para todas aquellas madres que no pueden volver a su peso con tanta falicidad.

Tras la polémica, Pedroche decidió alejarse de las redes por su "salud mental" y restrigió los comentarios de todas sus publicaciones de Instagram. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sus avances y miedos en torno a la maternidad.

En su última publicación comparte con sus fans un paseo junto a su hija. Pedroche ha comentado que le cuesta salir a la calle con ella porque teme que le pase algo. De hecho, ha publicado una fotografía donde se puede ver cómo lleva atada su muñeca al carrito con un pañuelo para evitar que se le escape. "¿Qué me sudan las manos de la fuerza que hago? Sin duda", ha asegurado. Durante el paseo, también ha pasado por una floristería, que le rescuerdan a su padre, tal como ha comentado.

Con sus miedos, los vaqueros desabrochados y la naturalidad que la caracteriza, Cristina Pedroche avanza por el sendero de la maternidad con un contundente mensaje: "Amo a mi cuerpo. Ha dado vida y ahora da alimento que es lo mismo que seguir dando vida".