Cinco cosas que no puedes hacer en una casa de alquiler: una de ellas parece una broma

Si vives en un piso o casa alquilada y has conseguido un buen precio por ella estás de enhorabuena, pero si no quieres perderla hay algunas cosas que no puedes hacer en ella, o por lo menos debes avisar a tu casero y que te otorgue el permiso por escrito.

Para evitar comportamientos indeseados en el interior de la vivienda y garantizar que esta sea devuelta en el mismo estado, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que los propietarios pueden incluir en el contrato una serie de cláusulas con reglas para el inquilino, prohibiéndole o restringiéndole ciertas prácticas o comportamientos, explica Fotocasa.

Algunas prohibiciones las establece la LAU, pero otras recaen en el criterio del propietario y debe estipularlas en el contrato.

Mascotas

La nueva ley de protección animal considera que las mascotas son un miembro más de la familia. Desde entonces, ha habido mucha controversia acerca de si tienen derecho a vivir en pisos de arrendamiento sin ningún tipo de restricción por parte de los propietarios.

Sin embargo, la Ley de Arrendamientos Urbanos no prohíbe explícitamente la tenencia de mascotas en el hogar, es decir, deja libertad a los propietarios para decidir si las aceptan o no. Así, y a pesar de la nueva ley animal, si el propietario de un inmueble en alquiler quiere, tiene derecho a prohibir mascotas en el piso de alquiler, siempre que figure en las cláusulas del contrato.

De la misma manera, el inquilino tendrá derecho a tener animales en el piso, si no existe una cláusula específica que diga lo contrario y siempre que respete las normas para con los vecinos y mantenga la vivienda en buenas condiciones.

Fumar

Es una potestad que tiene el propietario. Él decide si nos deja fumar o no en la vivienda alquilada.

Si bien es cierto que es complicado demostrar si en ella se ha consumido o no tabaco, está en su derecho de no permitirlo.

Sin embargo, como sucede en el caso anterior, en el contrato debe existir una cláusula específica que lo indique, de lo contrario, los inquilinos podrán fumar sin problema.

Obras o reformas

Los inquilinos que quieran hacer obras en un piso de alquiler deberán contar con el permiso del propietario por escrito; de lo contrario, nunca podrán llevarlas a cabo. Además, en ningún caso pueden pedirle al arrendador que las sufrague pero en ciertos casos, sí que se puede negociar con el casero una reforma a cambio del alquiler.

Sin embargo, si se trata de pequeñas reparaciones del hogar, cuyo precio sea inferior a los 150 euros, y que sean para el correcto funcionamiento de este, el inquilino tendrá potestad para hacerlas.

Pintar

Tal y como explica Fotocasa, en ningún caso los propietarios pueden prohibir a sus inquilinos que pinten la casa que tienen alquilada, dado que no están modificando su estructura. Sin embargo, cuando finalice el contrato de arrendamiento, y si así lo solicita el arrendador, estarán obligados a devolverla en las mismas condiciones; es decir, con las paredes pintadas del mismo color de cuando la alquilaron.

Piscina comunitaria

De nuevo, la Ley de Arrendamientos Urbanos deja en este caso libertad a las partes para que decidan quién tiene el derecho de usar la piscina comunitaria del edificio.

Por norma general, el inquilino tendrá el pleno derecho del uso y disfrute tanto de las instalaciones privativas como de las zonas comunes, es decir, la piscina, el gimnasio, las pistas de tenis... en caso de que las hubiera. Sin embargo, este privilegio debe constar también en el contrato de arrendamiento.

Cabe destacar que las dos partes no pueden hacer uso de las instalaciones al mismo tiempo; es decir, si el propietario le cede al inquilino su uso, él no podrá acceder a dichas zonas, y viceversa.