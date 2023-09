Rosa Benito decidió hace unos meses contar "la verdad", su verdad, que parece no haber gustado mucho a sus seguidores.

La mujer de Amador Mohedano no lo está pasando muy bien últimamente. Las redes se están echando encima suya por culpa de la hemeroteca. Y es que la gente la acusa de cambiar sus versiones respecto al tema de Rocío Carrasco.

Y es que la tertuliana siempre se ha posicionado a favor de Rocío carrasco, hasta que en su documental, la hija de Rocío Jurado echó pestes sobre la asistente. Carrasco sigue hablando de algunas experiencias que ha tenido con diferentes miembros del entorno de su madre. En la última entrega de 'En el nombre de Rocío', la hija de la cantante quiso sincerarse sobre algunos de los 'feos' que Rosa Benito y otros familiares tuvieron con Rocío Jurado y de lo que ella pensaba al respecto.

La hija de 'la más grande' ha reconocido en la docuserie de Mediaset que, en ciertos momentos, algunas de las personas que rodeaban a la artista no se comportaron de forma correcta. Además, reconoció que su madre fue consciente de ello y que le dolió sobre todo cuando se puso mala: "Sufrió algún desplante que otro y se sintió sola en muchas ocasiones".

Carrasco quiso centrarse en cómo empezaron a buscar su hueco en televisión varios miembros del clan: "Contemplaba con mucha tristeza que tan rápido cada uno se iba ubicando y cogiendo sitio cuando todavía ni ella sabía lo que iba a pasar". Tras visualizar las imágenes de los inicios televisivos de Rosario Mohedano y Rosa Benito, Rocío fue muy clara: "Hay una etapa en la que Rosa Benito, por ese afán de colocarse en ese mundo, no estuvo a la altura con ella".

Polémica foto

Hacía tiempo que Rosa Benito no la liaba a través de sus redes sociales, y es que la colaboradora televisiva siempre ha tenido fuertes y contundentes opiniones cuando ha hablado sobre algún tema que no a todos han gustado. Sin embargo, esta vez la polémica no viene por lo que ha dicho, como cuando hablaba sobre su sobrina Rocío Carrasco, sino por lo que ha hecho. A sus 67 años, lo que también sabemos de ella es que no se corta con nada, y a ella el 'qué dirán', le importa más bien poco. Por eso se ha atrevido a posar en Instagram al más puro estilo 'El Nacimiento de Venus'.

Tumbada sobre una colchoneta sobre el agua, cubriendo sólo sus partes con una braguita de bikini y tapando sus pechos con los brazos. Una estampa muy renacentista que, como todo lo que dice y hace, ha provocado aplausos de un lado y comentarios muy feos del otro. "Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una vez es suficiente", escribía ella, ajena a lo que se le venía encima.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar: "La pobre ya no sabe qué hacer para llamar la atención, ridícula", escupía un seguidor. "No creo que sea necesario esto, ya tienes unos años para hacer estas tonterías, sólo por llamar la atención, es muy triste", escribía con bastante falta de educación otra seguidora; "Que necesidad?? No lo entiendo"; "Mayorcita para esa foto!!!!"; "Rosa, yo sé que hay que comer, pero ya no estamos para eso", señalaban algunos otros 'haters'.