Elena Rodríguez es la madre de Adara Molinero, famosa concursante de realities de Telecinco que fue finalista en la última edición de Supervivientes, programa en cuya edición de 2020 también participó la propia Elena Rodríguez, quien se hizo un nombre defendiendo a su hija en los platós de Telecinco.

Ahora, Elena Rodríguez ha encendido las alarmas de sus seguidores, y también de los muchos que tiene su hija Adara Molinero, después de publicar un preocupante mensaje en el que llega a asegurar que no puede más. Los mensajes de ánimo que está recibiendo para salir del bache son muchos.

Elena Rodríguez ha sido una intensa defensora de su hija en todos los realities en los que ha participado. Así ejerció desde el plató de Telecinco durante la última edición de Supervivientes.

Un ejemplo fue cuando Yaiza, durante el transcurso de Supervivientes, arremetía duramente contra Adara y llegaba incluso a soltar un comentario amenazante que indignó a la audiencia. "Cuidado, porque lo mismo la nariz no te la operas por físico, sino porque te la hayan roto", afirmaba sin que nadie le reprochara sus palabras.

Mientras tanto, Adara se desahogaba entre lágrimas con Asraf: "Qué sinvergüenzas, estoy harta. Todas las semanas nominada, no me dejan hacer la comida, me tiran por tierra todo... Me quieren hacer sentir una mierda, una basura".

Esa escena también enfadó a Elena Rodríguez, la madre de Adara, visiblemente indignada por la actitud de Yaiza hacia su hija. "Me voy a intentar tranquilizar, porque si estoy allí, esa tiparraca me escucha", aseguró mientras el público arrancaba a aplaudir sus palabras: "Es una auténtica agresiva. Insulta, su novio se ríe... ¿Qué van a hacer ahora? ¿Lo mismo que han estado haciendo con Asraf?".

El preocupante mensaje de Elena Rodríguez

Pero ahora, el mensaje que ha lanzazo la madre de Adara Molinero es de otro tono diferente y ha preocupado a todos los que la siguen en las redes sociales. "Hoy es un día muy triste para mí y no puedo más; lo siento, pero necesito tiempo", ha publicado.

Hoy es un día muy triste para mi y no puedo más, lo siento pero necesito tiempo — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) August 16, 2023

El mensaje ha sido respondido con otros de ánimo y también por gente interesándose por lo que le ha pasado, preguntando si es una ruptura personal o algún problema de salud. Elena Rodríguez no ha aclarado nada aún, pero lo cierto es que hecho encender todas las alarmas por el tono de su publicación.