Alba Carrillo no vive su mejor momento. Tras despotricar contra Mediaset, la modelo ha decidido poner tierra de por medio y abandonar España.

Nacida en Madrid en 1986, Alba Carrillo saltó a la fama en 2007 por su participación en "Supermodelo", un programa en el que acabó en cuarto puesto. El concurso le abrió las puertas al mundo de la moda y también a la pequeña pantalla. Primero como colaboradora de "Amigas y conocidas" y posteriormente pasó por lo splatós de "Hable con ellas", "Deluxe", "Sálvame" o "Mujeres y hombres y viceversa".

Su vida privada también ha dado que hablar, ya que ha mantenido relaciones sentimentales con numerosos famosos. Feliciano López, Fonsi Nieto, Javier Hernanz, David Vallespín, Thibaut Courtois, Santi Burgoa o José Antonio Canales Rivera han sido algunas de sus parejas. En 2011 tuvo un hijo con Fonsi Nieto. Se llama Lucas y tiene once años.

Alba Carrillo salió de Telecinco por las malas, despedida. Y después denunció a la cadena. Desde entonces las relaciones están rotas. De hecho, la modelo ha denunciado a la cadena. Y no solo eso. También ha hecho todo lo posible por boicotearles. Hace unas semanas fue muy sonada una tremenda "rajada" contra el grupo Mediaset en el que, además, desveló que Jorge Pérez y Cristina Porta sería la pareja ganadora de "Vaya vacaciones", el "reality" de Telecinco que, por entonces, aún no se había estrenado.

En los últimos días, y por lo que se ha visto en sus redes sociales, ha disfrutado de unas vacaciones en Marruecos. Ahora, antes de irse, ha confesado que le gustaría encontrar un novio francés.

"Me da muchísima pena irme, porque me encanta que me hablen en francés", comenzó diciendo en un "stories" de su cuenta oficial de Instagram "Es que te mueres, qué cosa más bonita. Quiero un novio que hable francés", abundó.