A pesar de la ilusión que Ana María Aldón mostraba por su nueva pareja, Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Emma García, ha destapado las presuntas infidelidades del novio de Ana María Aldón: "Deberías escuchar".

Ana María Aldón saltó a los medios de comunicación en el verano de 2012, cuando se conoció su relación con el extorero José Ortega Cano, quedándose embarazada de él. El hijo de ambos, José María, nació el 8 de febrero de 2013.

Después llegaría el ingreso en prisión del extorero tras el accidente que había tenido en 2011 y que le costó la vida a Carlos Parra. Sin embargo, Ana María Aldón estuvo a su lado en todo momento, además de hacer muy buenas migas con los hijos de éste, Gloria Camila y José Fernando.

Sin embargo, al final terminaría su relación con José Ortega Cano, si bien Ana María Aldón ha sabido ganarse un espacio como colaboradora de televisión, trabajando actualmente en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco.

Nacida en Andalucía en 1979, Ana María Aldón es natural de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Saltó a la fama cuando se conoció su noviazgo con José Ortega Cano, del que se divorció este año. En 2020 participó en "Supervivientes", siendo una de las concursantes más queridas por la audiencia. Tanto, que acabó en segundo puesto. El vencedor de aquella edición, en la que también participaron, entre otros, Rocío Flores, Hugo Sierra o José Antonio Avilés, fue Jorge Pérez.

Por su parte, Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

Ana María responde

Durante las últimas semanas Ana María Aldón ha estado en boca de todos debido a la relación que mantiene con su nuevo novio, algo que ha dado mucho de lo que hablar, pero, esta vez, la colaboradora de ‘Fiesta’ se encuentra en el ojo del huracán por otro motivo.

Su pasado ha vuelto para darle un nuevo varapalo, una antigua relación ha vuelto a salir a la luz, algo que podría perturbar la paz que ahora mismo tiene Ana María y es que, un íntimo amigo de Juan Montiel, ex pareja de la colaboradora, asegura que ella estuvo a punto de destrozarle la vida al torero.

‘’Ella es una interesada del amor. Las relaciones que ha tenido han sido buscando su popularidad. Rompió el matrimonio de Juan Montiel, del gran maestro de los banderilleros. Y a Juan le dolió mucho que lo dejaran para irse con el maestro. Vio al maestro que era el que le daba su vida, el que la podía poner donde estaba y ahí está, gracias al maestro. Ella quería aspirar a más, y a través del maestro, ella se ha hecho ya la grande, la diva, acaparando todas las portadas de revistas, de televisiones, aprovechaba al maestro para hacerse una gran diseñadora, una gran colaboradora de televisión. Me da mucho coraje que se llegue por beber de la fuente de otro. Si no llega a ser por esta relación con el maestro, ¿Quién es? A lo mejor llega esta pareja nueva, este chico de Madrid anónimo… A lo mejor está enamorada de él, pero…Las dos relaciones que yo te he dicho han sido por interés’’, son las palabras de Antonio de la Puerta, amigo de Juan Montiel, sobre Ana María Aldón.

Ana María Aldón, ante la acusación de haberle destrozado la vida al torero, ha pedido su cámara y ha mandado un mensaje muy directo: ‘’¿Tú quién eres? ¿De qué me conoces a mí? ¿En qué momento tú y yo hemos intercambiado alguna palabra? Yo no he roto el matrimonio de nadie, si hay alguien que lo ha roto ha sido él hace 11 años ¿Qué quieres? Que te da coraje, pues jódete, es lo que hay. Solo me falta que ahora con la fortaleza que tengo encima vengas tú que eres un total desconocido para mí y yo para ti, hablar. Solo te digo que me das pena, me das mucha pena, me has dado siempre pena, pero ahora todavía más. Se ve que con los años estás mucho más perjudicado de lo tuyo’’.