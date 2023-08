Alba Carrillo, la que fuera colaboradora de Telecinco, ha decidido que no se va a volver a callar. Y eso gracias al canal que tiene en Twitch, donde ha despotricado contra la cadena en la que trabajo, criticando tanto a la que fuese su jefa, Ana Rosa Quintana, como a los propios directivos de la cadena. También reventó el reality "Vaya vacaciones" antes de que se estrenase. Y en la última emisión de su canal de Twitch, Alba Carrillo contó con la participación estelar de su padre, Carlos Carrillo, quien sacó los colores a su hija: "Te has portado muy mal".

La colaboradora de Telecinco ya fue el centro de la polémica durante las pasadas navidades cuando tuvo un affaire con Jorge Pérez, también colaborador del mismo programa, durante la fiesta de Navidad que celebró la productora del espacio en el que participan.

Un affaire que desvelaron sus propios compañeros y que le pudo suponer el divorcio a Jorge Pérez, que se encontraba, en teoría, felizmente casado. Sin embargo, la cosa no fue a mayores, al menos con su matrimonio. Eso sí, los dos colaboradores se ausentaron del programa durante un tiempo.

Alba Carrillo acudió al Deluxe, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, donde contó todo lo que había sucedido con su compañero y, tras un tiempo prudencial, volvió al programa. Sin embargo Jorge Pérez parece haberse tomado unas vacaciones más largas, algo que molestó en gran medida a la propia Alba Carrillo, que criticó el diferente trato que se les estaba dando en el programa.

Jorge Pérez, por su parte, sí que volvió a los focos, pero los de las cámaras de fotos, ya que participó en una pasarela de moda como modelo. Una labor que también hizo la propia Alba Carrillo.

Nacida en Madrid en 1986, Alba Carrillo saltó a la fama en 2007 por su participación en "Supermodelo", un programa en el que acabó en cuarto puesto. El concurso le abrió las puertas al mundo de la moda y también a la pequeña pantalla. Primero como colaboradora de "Amigas y conocidas" y posteriormente pasó por lo splatós de "Hable con ellas", "Deluxe", "Sálvame" o "Mujeres y hombres y viceversa".

Su vida privada también ha dado que hablar, ya que ha mantenido relaciones sentimentales con numerosos famosos. Feliciano López, Fonsi Nieto, Javier Hernanz, David Vallespín, Thibaut Courtois, Santi Burgoa o José Antonio Canales Rivera han sido algunas de sus parejas. En 2011 tuvo un hijo con Fonsi Nieto. Se llama Lucas y tiene once años.

Fuera de Telecinco

Y ahora fuera de Telecinco, Alba Carrillo tiene un espacio tan solo para ella en Twitch, donde ha tirado de la manta con todo lo que sabe de Telecinco. En su último programa participó su padre, Carlos Carrillo, que no suele prodigarse mucho en el mundo audiovisual. Carrillo le sacó los colores a su hija tras hacer un pequeño análisis de los primeros programas en Twitch. "Os veo muy excesivas y no me gusta que habléis de sexo", le soltó a Alba Carrillo y a su madre, provocando ristas entre ambas.

Carrillo también quiso lanzarle un mensaje a Jorge Pérez, al que se había encontrado hace unos días ya que viven muy cerca. "Si hubiera llevado la ventanilla bajada le habría pedido un selfie y después le diría 'te has portado muy mal. No has sido justo'".