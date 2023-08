Vivito, coleando, y con la misma imaginación que le convirtió en uno de los personajes más populares de nuestro país a principios de la década de los 2000 gracias a las aventuras y andanzas que contaba emocionado en programas como 'Crónicas marcianas' o 'Aquí hay tomate'. Podríamos hablar de Paco Porras, de Loli Álvarez o del Padre Apeles, pero nos referimos a Tony Genil que, desmintiendo los recientes rumores sobre su estado de salud, reaparece en plena forma con una de sus revelaciones más sorprendentes.

Y es que después de compartir macarrones en su casa con el mismísimo Michael Jackson, el artista ha viajado hasta Abu Dabi para visitar al Rey Juan Carlos. "El Emérito no me recibió, fui yo quien me colé allí con mucha facilidad. Me subí en uno de esos autobuses vips y estuve cantando en la calle donde vive" afirma, desvelando que la canción elegida para hacer recordar al monarca sus raíces fue "'España, ¡cuánto te quiero!' y creo que se echó a llorar". "Le encantó" asegura.

Acerca de cómo se encuentra Don Juan Carlos, Tony nos cuenta que le vio "muy bien" y explica que el padre de Felipe VI le reconoció porque "sabe que soy amigo de Letizia, la Reina". "La conozco de hace mucho tiempo, de cuando iba por Malasaña y estaba estudiando Periodismo ella y yo estaba estudiando canto y nos conocíamos de por allí. Ella era una cría" revela.

Una situación crítica

Paco Porras alcanzó la fama en televisión al asegurar que podía adivinar el futuro de las personas a través de las verduras y las legumbres. Sin embargo, hace años que el vidente no aparece en la pequeña pantalla y, ahora, las últimas informaciones aseguran que es un okupa.

Tal como ha explicado Nacho Abad este viernes en En boca de todos, los propietarios de la casa en la que vive un amigo de Porras habrían contratado a una empresa de desokupación y, cuando fueron a desalojar el inmueble, descubrieron allí al vidente.

Sin embargo, Paco Porras ha desmentido que él esté viviendo en la casa de su amigo: "No tengo nada que ver con la situación de okupas. He venido a ver a un amigo que se llama Miguel Marciano, este señor le debe un dinero de dos meses, pero lleva aquí viviendo siete años. Este amigo mío no está okupando nada y yo mucho menos. Yo vengo a verle porque es amigo mío y me ha llamado para echarle un cable".

"Claro que estoy en la ruina. Yo he sido muy rico, he sido multimillonario, todo el mundo lo sabe. He hecho muchas obras benéficas también, lo sigo haciendo. Ahora mi situación económica es menos desahogada y he pasado momentos críticos, pero como tanta gente", ha concluido Paco Porras desmintiendo, así, que esté okupando alguna vivienda.