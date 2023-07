Arranca 'Me resbala', el programa de humor de los martes en Telecinco y lo ha hecho con Lara Álvarez al frente, que ha hecho un guiño con su look al programa donde estuvo ocho años, 'Supervivientes' y lo hace con todas las ganas de enfrentarse a este nuevo reto.

"Muy buenas noches 'Supervivientes", ha empezado entonando la presentadora, pero rápido ha explicado esto: "A ver, vale que voy vestida de 'Supervivientes', esto está claro. Vale que esto no es 'Supervivientes' porque aquí huele bien y ahora mismo hay un señor que está escondiendo el bocata en el público, así que no, no puede ser este el inicio del programa, esto hay que hacerlo bien, muy buenas noches y bienvenidos a 'Me resbala", ha comenzando el programa. Un espacio en el que la presentadora ha demostrado que tambien está preparada para el humor. Florentino Fernández, Santiago Segura, Anabel Alonso, Edu Soto, Lorena Castell, Paz Padilla, Juan Dávila, JJ Vaquero, Paula Púa, Aníbal Gómez, Raúl Gómez, Josep Ferré, Cristóbal Soria, María Zurita y Xavier Deltell son los protagonistas de la nueva edición de 'Me resbala', la primera en Telecinco tras su paso por Antena 3.

Hace unas semanas, la periodista y presentadora gijonesa Lara Álvarez ha querido compartir con sus seguidores en Instagram cómo es su nueva vida,. La asturiana ha dejado claro que necesitaba un cambio en su vida y ha vuelto a explicar que no hay motivos ocultos en el final de su etapa en el famoso reality de supervivencia. "Creo en firmemente en la evolución, trabajo en la evolución, esos son los motivos reales, no hay más. Hay ciclos de la vida que se completan y hay que seguir adelante con ilusión y nuevas expectativas", ha explicado en un directo.

La periodista ha dicho que tras ocho años, necesitaba hacer cosas nuevas. "Uno se tiene que mover para que el cambio sea posible. Es un momento emocionante, pero claro que echaré mucho de menos 'Supervivientes'. Fue el programa que marcó mi carrera, y que cambió mi vida", aseguró. Además de las explicaciones, la periodista ha querido agradecer a sus fans el apoyo y la comprensión. "Explico esto porque me lo preguntáis mucho", añadió.

Durante la ronda de preguntas, la gijonesa no dudó en contestar a un seguidora que le preguntaba si le gustaban los niños. "Sí, me gustan muchos los niños. Si la pregunta es si quiero ser madre, la respuesta es que estoy más cerca del sí que del no, pero no me lo tomo como una decisión urgente", respondió.

La presentadora se sintió cómoda durante su charla, que duró casi 60 minutos, y quiso profundizar sobre la maternidad. "Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue la de congelar óvulos. A veces uno no tiene muy claro si quiere ser madre, el reloj biológico juega en tu contra y el momento profesional te influye y añade presión, por eso es bueno tener esa opción ahí sin esas prisas", explicó.

Lara Álvarez, sobre su participación como concursante en Supervivientes 2024

Desde Telecinco han preguntado a la asturiana si estaría dispuesta a participar como concursante. "Ni loca. Mira, el primer año, en la inconsciencia de cada uno dices ay, sí, claro. A medida que vas viendo la dureza d e las condiciones, de la supervivencia, de la convivencia, de los meses que van pasando, del tiempo que parece que no llega al final dices no, no. Yo he tenido la suerte de ser una privilegiada porqué he tenido la personas de vivirlo en primera persona, pero yo volvía a dormir a mi villa, a mi ducha, a mi comida. Eso no hay valentía más grande. Con decir sí ya eres un valiente. Estar y vivirlo. Yo no soy tan valiente", ha señalado.