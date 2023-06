Arranca 'Me resbala', el programa de humor de los martes en Telecinco y lo ha hecho con Lara Álvarez al frente, que ha hecho un guiño con su look al programa donde estuvo ocho años, 'Supervivientes' y lo hace con todas las ganas de enfrentarse a este nuevo reto.

"Muy buenas noches 'Supervivientes", ha empezado entonando la presentadora, pero rápido ha explicado esto: "A ver, vale que voy vestida de 'Supervivientes', esto está claro. Vale que esto no es 'Supervivientes' porque aquí huele bien y ahora mismo hay un señor que está escondiendo el bocata en el público, así que no, no puede ser este el inicio del programa, esto hay que hacerlo bien, muy buenas noches y bienvenidos a 'Me resbala".

Lara Álvarez ha dado el pistoletazo de salida al programa y ha compartido algunas de los mensajes que ha recibido al saberse que iba a estar al frente de 'Me resbala': "Cuánto apoyo recibido de todos vosotros". "A Lara Álvarez la veo muy sosa para este formato", "Lara solo me gusta en 'Supervivientes", "Lara, es muy maja, muy guapa, muy buena profesional, pero graciosa no es", son algunos de los textos que la presentadora ha compartido y ha reaccionado con una broma: "Después de leer todos estos mensajes lo que me pregunto es: 'Lara bien, Lara mal".

El público ha dictado sentencia del programa y las reacciones no han sido del todo las esperadas. El programa ha obtenido un 11.7% y 1.077.000 espectadores, perdiendo su duelo contra Hermanos en Antena 3. No obstante, Me resbala fue ayer el único programa de la cadena que superó el millón de espectadores, un dato que agrava aun más la crisis de audiencia de Telecinco.

En cuanto a las redes sociales, los usuarios han sido muy críticos con la presentadora. "No me ha gustado Lara Álvarez como presentadora de #MeResbala. No sé si es porque ya estaba acostumbrada a Arturo Valls. Me ha parecido muy forzada en ser graciosa. Ni siquiera he visto el programa entero, ha sido infumable. Le doy 2 telediarios". "Mira que me gusta Lara porque la chica vale un montón...pero con el precedente de Arturo Valls, lo siento pero no!! Éste programa no es para ella, Arturo tiene una gracia innata y mucha capacidad de improvisación con la que te partes...pero Lara pues no, se queda a medio gas". "Tendrían que haberse intercambiado los programas. Lara para el de la máscaras, lo haría genial, y Arturo a me resbala, que encima en el otro no se luce nada". "Se le ven las carencias", son algunos de los comentarios que han compartido.