La exnovia de Risto Mejide se ha sincerado a través de sus redes sociales a la hora de hablar sobre sus virtudes, sobre todo cuando Laura Escanes vive uno de sus mejores momentos al estrenar un nuevo proyecto audiovisual. En respuesta a las preguntas de sus seguidores, Escanes comentó que "el detrás se me daría bien".

Desde su separación de Risto Mejide, Laura Escanes ha dado un paso adelante en lo profesional. Ha continuado grabando podcast y también ha participado en el concurso de Antena 3 "El desafío".

Por supuesto, durante todo este tiempo no ha dejado de lado su faceta como "Influencer". Fruto de esa exposición mediática Laura Escanes es uno de los rostros más demandados en las fiestas, alfombras rojas y fotocalls. Ha sido precisamente en una fiesta en Santander donde la que la "it girl" se ha sometido a una batería de preguntas en las que ha revelado algunos aspectos peliagudos.

Una de las preguntas fue que revelase un secreto. "El mayor secreto no te lo voy a decir, porque se puede liar y no quiero", comenzó diciendo la "influencer" que, aunque se hizo de rogar, acabó por soltar prenda: "El otro día meé en la calle, entre dos coches, si me pilla un paparazzi en ese momento... se lía la de Dios, imagínate...".

Precisamente, hace unas semanas hubo un gran revuelo después de que "Sálvame" emitiese unas imágenes en las que a Laura Escanes se le veía la ropa interior al agacharse en la calle. El asunto generó un gran enfado en la "influencer", que criticó al programa públicamente en sus redes sociales.

Seguidores

Y ahora ha vuelto a contestar a las preguntas de sus seguidores, que querían conocer qué previsiones de futuro tiene la influencer. Al respecto, Escanes explicó que "no me imagino toda la vida siendo influencer y supongo que cosas que hago ahora la iré dejando de hacer". Asegura que "me gusta retarme y hacer cosas distintas, también creo que el detrás se me daría bien y muchas veces he tenido ganas de hacer team con alguien para gestionarle sus redes, campañas y relaciones con marcas y clientes".

Y es que, según explica, "no me asusta no estar siempre delante o tener momentos en los que no haya tanto trabajo, porque estoy trabajando en varios proyectos para no depender únicamente de las redes sociales".