Este sábado, Tamara Falcó acudía a la boda de Lucía Domínguez Vega-Penichet y Álvaro Gomis, acompañada por su madre, Isabel Preysler, y su hermana, Ana Boyer. Muy sonrientes, las tres demostraron que están muy tranquilas y que el inconveniente con el vestido de novia no ha sido para nada un problema.

Aunque la realidad que se pudo ver detrás de las cámaras es que su llegada a la Iglesia de Santa Bárbara fue todo un caos. Diferentes medios de comunicación esperaban impacientes su llegada. Tal era la expectación, que la Policía Nacional tuvo que activar un protocolo para poder controlar a los allí presentes y que no entraran más allá.

Además de multitud de fotógrafos y periodistas, algunos curiosos se acercaron a las puertas de la Iglesia para poder ver de cerca los mejores outfits de la boda. Aunque algo que realmente nos ha sorprendido, es la gran mancha de la 'Reina de corazones' en la parte trasera de su vestido amarillo. En el vídeo se puede escuchar como los espectadores especulan sobre el motivo, ¿habrá sido una caída o simplemente un descuido de última hora?

Con estas imágenes también hemos podido ver en primicia el look de Ana Boyer al completo. Aunque a primera vista parecía un vestido largo y fucsia sencillo, lo cierto es que la parte de abajo sorprendía con un cambio de color. Un bonito azul turquesa por debajo de las rodillas acaparaba toda la atención. Y lo cierto es que el chal azul marino, hacía juego con la parte baja de su vestido.

En El programa de Ana Rosa han analizado el enlace pero han entrado en una polémica completamente distinta por el tema. En un momento de reportaje, Bibiana Fernández destacó que Tara Falcó había cogido peso, lo que supondría "un problema para el traje". “No quiero que se entienda malamente, porque la gente sale corriendo en cuanto se habla de peso”, se excusaba la actriz. Pero Joaquín Prato no dejó ahí el tema. “¿Las mujeres que están gorditas no se pueden vestir de novia?”. “Yo le estoy pidiendo a dios que por favor me regale una vida para ser gorda. Porque... ¡Qué ganas tengo de comer!”, declaraba a continuación. Unas palabras que no han gustado mucho tanto en el plató como en las redes sociales.

“No es nada malo coger peso, pero hoy en día se habla muchísimo del peso y mucha gente joven tiene problemas de salud justamente por la obesidad, cuando la gente está con sobrepeso y sale en las redes sociales, les hacen una ovación. Y yo, que soy delgada, me dicen que estoy incitando a la anorexia. No. La gente tiene que ser estar sana, gorda o delgada. Lo fundamental es la salud, por encima de la estética”, comentaba a continuación.