"Mujeres y Hombres y Viceversa" es un programa de televisión emitido por Telecinco desde el año 2008. El programa se centra en encontrar pareja a través de citas y pretensiones entre mujeres y hombres que buscan el amor. El formato ha evolucionado a lo largo de los años, pero siempre ha mantenido su esencia de entretenimiento y drama.

El programa es presentado por Toñi Moreno y Emma García, quienes se encargaron de conducir las citas y los enfrentamientos entre los participantes. Además, el programa cuenta con un grupo de asesores, formado por antiguos participantes del programa, que dan consejos y apoyo emocional a los pretendientes. El programa se divide en varias fases. En primer lugar, los participantes entran en el programa como pretendientes, presentándose y explicando por qué están allí. Posteriormente, se organizan citas con las personas que les interesan, y se van eliminando a los pretendientes que no tienen éxito en sus citas.

Anabel Hernández, una de las concursantes más recientes, ha vivido una experiencia que tardará en olvidar y que le ha tenido varios días ingresada en el hospital. Una hemorragia interna causada por una rotura que le hizo perder más del 40% de la sangre provocó que temiera por su vida. "Tengo anemia, no puedo casi tenerme en pie y he pasado unos días realmente malos".

Anabel ha contado lo sucedido en un extenso post que ha publicado en su cuenta de Instagram:

"La vida me ha dado un gran aviso o una segunda oportunidad. El lunes me tuvieron que operar de urgencia por una hemorragia interna causada por una rotura y algo más que me comentaran en unos días cuando estén las pruebas. Había perdido más del 40% de sangre de mi cuerpo y esta semana me han estado haciendo transfusiones de sangre porque estaba al 6 de hemoglobina… Tengo anemia, no puedo casi tenerme en pie y he pasado unos días realmente malos, los peores de mi vida. Aunque me dolía más el corazón, que todas las cicatrices que tenía debido a la intervención. Una cabeza y un corazón sano y en paz lo es todo, sobre todo para una buena recuperación. Tendré que estar con mucho reposo estos días, tanto mental como físicamente para poder reponerme, necesito cuidar de mi de verdad. Tengo que cancelar mi viaje del martes a Punta Cana, acciones de trabajo y dejar de entrenar, entre otras cosas, pero tengo que parar por mi salud . Por eso, deciros que estos días no estaré muy activa en redes (ni en general ) Acabo de darme cuenta que, por mucho que luches con todas tus ganas y todo tu corazón, incluso a contracorriente, corres el riesgo de morir ahogado. Y, por suerte, a mi me acaban de salvar. Siempre digo que “en peores plazas he toreado”, pero esta plaza en particular me está costando mucho torearla, pero no dudo que será la plaza que tome de ejemplo en el futuro para volverla a utilizar de motivación. En fin, muchas gracias por todos los regalos, mensajes de apoyo y preocupación sin saber que pasaba, ahora empiezo a estar con el móvil. Muchas gracias a mi familia por ocupar todo su tiempo en mi y permanecer a mi lado a cada hora, día y noche sin dormir. Y a mis amigas de verdad, que han venido a verme al hospital mil veces. Y gracias a ti también, por venir y abrirme los ojos una vez más. La vida, a veces, te hace ver lo que tu corazón no quiere. Preparaos que llegaré más fuerte que nunca", explicaba,