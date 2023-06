Críticas para Ana María Aldón. Desde su separación de Ortega Cano, a la tertuliana le están lloviendo los "haters". Especialmente en sus redes sociales, donde ha recibido numerosas críticas a cuenta de su último "look". "No sé cómo siendo diseñadora no sabe que cada ropa es para una edad", señalan.

Nacida en Andalucía en 1979, Ana María Aldón es natural de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Saltó a la fama cuando se conoció su noviazgo con José Ortega Cano, con el qu eestá casada. En 2020 participó en "Supervivientes", siendo una de las concursantes más queridas por la audiencia. Tanto, que acabó en segundo puesto. El vencedor de aquella edición, en la que también participaron, entre otros, Rocío Flores, Hugo Sierra o José Antonio Avilés, fue Jorge Pérez.

¿Su nueva ilusión?

Cupido ha visitado este domingo el plató de ‘Fiesta’ para hacernos partícipes de una noticia sobre una colaboradora del programa que ha tratado de ocultar. Se trata de Ana María Aldón y, al parecer, tiene novio y está muy enamorada. ¿Será verdad? Os contamos todos los detalles y le ponemos cara al joven. ¿Será el mismo con el que se le relacionó el pasado mes de marzo? El supuesto novio de Ana María Aldón (y le llamamos novio porque hemos hablado con él y nos lo ha confirmado) se llama José Miguel y vemos una foto de él. Pero, ¿a qué se dedica la supuesta pareja de Ana María? ¿Dónde se conocieron? ¿Llevan mucho tiempo juntos? ¿Qué planes de futuro tienen? ¿Ha presentado esta relación a su familia? Aldón responde y lo aclara todo. Amor Romeira es la persona que ha aportado esta información al programa y Aldón se muestra muy enfadada con su compañera por decir que es una relación, pues para ella no lo es. Amor cree que Ana María está mintiendo, pues José Miguel le ha confirmado que sí que están juntos. Ella reconoce que han quedado, que hay interés, pero "yo no he tenido nada con esta persona".

"Nos conocimos un día que coincidimos, pero no hemos estado nunca solos. Es muy joven y tiene que buscarse una persona de su edad. No es mi ilusión, que quede claro. Tengo gente interesada en mí, no lo voy a negar, pero de ahí a...", añade la colaboradora. Dice que sus necesidades no son las mismas y admite que es una "muy buena persona". Todo esto provoca un enfrentamiento entre Amor y Ana María, pues Romeira dice haber leído las conversaciones que han mantenido Aldón y su supuesta nueva ilusión.

'Fiesta' hace un repaso por el perfil de José Miguel. Es una estrella de la bachata, tiene más de cuatrocientos oyentes mensuales en Spotify, es músico, cantante valenciano y representante de artistas. En redes tiene 172.000 seguidores y la propia Ana María ha compartido la música del cantante. Nos fijamos también en el bonito mensaje que él le escribió a ella en una de sus publicaciones de Instagram.