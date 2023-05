El arte culinario ha roto definitivamente todas las fronteras. E incluso los tradicionalistas por naturaleza de la alimentación patria, hemos conocido frutos exóticos y nuevas recetas extranjeras. No en vano empiezan a llegar a nuestras mesas algunas de las carnes con menos grasa del mundo. O verduras y frutas de los rincones más remotos del planeta. Hoy vamos a descubrir una extraordinaria que muy pocos conocen. Esta fruta es una mina de vitaminas y antioxidantes, tiene un sabor único y con ella podemos hacer bocadillos que darían envidia a los chefs.

Los aficionados a Masterchef seguramente se habrán fijado en las últimas temporadas del programa en una enorme fruta ovalada de color amarillo verdoso. Desvelemos el misterio para los más despistados. Se trata del Jackfruit, originario de la India y del sudeste asiático.

Además de su peculiar forma, el Jackfruit tiene un sabor único. Algunos incluso lo comparan con el aroma del cerdo asado. Un alimento de fuerte carácter que, como veremos enseguida, se presta perfectamente a muchas recetas. La jaca también está llegando poco a poco a nuestros supermercados. Pero cuidado, aprendamos sus trucos para hacernos gastar más, ¡porque una sola fruta puede costarnos un ojo de la cara! Si no queremos arriesgarnos, mejor ir a una tienda de especialidades étnicas. El coste puede ser mucho menor. El dinero, sin embargo, estará bien invertido. De hecho, el jackfruit es muy bajo en grasa y no contiene colesterol. Por el contrario, tiene una buena cantidad de antioxidantes y es muy rica en vitamina B1, vitamina B6 y vitamina C. Sustancias que podrían resultar muy útiles para el sistema inmunitario y la salud de la piel.

El pomelo puede comerse crudo o cocido y convertirse en la base de zumos y mermeladas. Nuestro consejo, sin embargo, es utilizarlo como ingrediente principal de un bocadillo. Consigamos doscientos gramos de Jackfruit, lavémoslo bien y despulpémoslo. Cogemos una sartén, añadimos un poco de aceite, una pizca de pimienta, una pizca de comino y una pizca de cúrcuma. Añadimos la pulpa de nuestra fruta y cocinamos durante 5 minutos a fuego fuerte. Añadimos una cucharada de salsa barbacoa, bajamos el fuego y seguimos cocinando otros 10 minutos.

Mientras esperamos preparamos también el relleno del bocadillo. Aquí hay espacio para la fantasía. Podemos elegir ensalada, col o rúcula. Lo único que no puede faltar es una cucharada de salsa de yogur. Sólo queda cortar el sándwich, añadir el Jackfruit tibio y el aliño. Pruébelo y probablemente lo comeremos durante todo el verano.